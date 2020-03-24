Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Львів

Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання та медичної апаратури у Львівський обласний госпіталь. Зокрема, медзаклад отримав аспіратори, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцові помпи, ларингоскопи та інше обладнання, яке було придбане на запит медиків і необхідне при лікуванні пацієнтів з ускладненнями коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на сайті політичної партії "Європейська солідарність".

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Львівський обласний госпіталь, за словами заступника генерального директора цієї установи Романа Середича, є лікувальним закладом першої лінії. Саме сюди привозитимуть тяжких хворих на коронавірус у разі, якщо спеціалізована інфекційна лікарня Львова не справлятиметься з напливом пацієнтів. Тож обладнання для діагностики та інтенсивної терапії вкрай необхідне.

"Хочу подякувати нашим друзям, можна сказати, тому що ми вже пліч-о-пліч зустрічаємо виклик не вперше. Зараз, на жаль, людство і зокрема наша Львівщина стикається з проблемою хворих на коронавірусну інфекцію. Дякуючи волонтерам, депутатам ми отримуємо найнеобхідніше. Все, що привезли сьогодні, це дуже добре обладнання для надання медичної допомоги хворим", – зазначив представник медустанови.

Наразі єдиним шансом для України пережити пандемію з мінімальними втратами є об’єднання зусиль всіх, хто якось може допомогти.

"Сьогодні дуже важливо, щоб всі небайдужі об’єднали свої зусилля перед бідою, яка прийшла на нашу землю. І сьогодні ми, представники "Європейської Солідарності", за допомогою Благодійного Фонду Порошенка маємо можливість передати для Львівщини обладнання, яке точно краще підготує і цей госпіталь, і всю систему охорони здоров’я до зустрічі із викликом пандемії. Я переконаний, що такий добрий приклад має бути підтриманий всією Україною. Все суспільство повинно об’єднатися в боротьбі з загрозою, яка сьогодні прийшла на нашу землю", – переконаний народний депутат Олег Синютка.

Реакція суспільства на новий виклик, яким є для людства пандемія COVID-19, нагадує єднання, яке українці продемонстрували на початку агресії Росії проти України, переконаний колега Синютки, нардеп Микола Княжицький.

"Це великий перелік медичного обладнання, яке ми привезли від фонду Петра Порошенка на Львівщину. Так само ми будемо надавати допомогу іншим лікарням. Ми стикнулися з тим, що в лікарнях по всій Україні дуже часто немає елементарного: у лікарів немає елементарних масок чи одноразових халатів. Тому я хочу подякувати Фонду Порошенка за таку допомогу і звернути увагу всіх благодійників – до кого ви б не належали, які б політичні сили не представляли, які б бізнесові кола не представляли. Україна постає перед викликом, і всі ми маємо бути сильнішими, ніж інколи буває наша держава. Так було в 14 році, коли почалася агресія, так відбувається зараз. Коли ми разом – ми можемо перемогти і агресора, і будь-який вірус", – наголосив народний депутат Микола Княжицький.

У Фонді Порошенка також обіцяють, що вже сьогодні, 24 березня, партію медичного обладнання отримає також Міська клінічна лікарня N21 у Дніпрі. А у найближчі дні кілька нові партії обладнання будуть передані в медичні установи в інших областях України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що днями Київська міська клінічна лікарні швидкої допомоги отримала 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які були повністю відновлені коштом Фонду Порошенка. Як зазначила Марина Порошенко під час передачі обладнання, закупівля нових апаратів через пандемію у світі суттєво ускладнена і займає не менше двох місяців. Лікарня звернулася до Фонду Порошенка із проханням профінансувати оперативне відновлення наявного обладнання, яке тепер повністю готове для проведення інтенсивної терапії хворим на коронавірус.

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