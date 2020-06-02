Фонд Порошенка передав одні з найкращих ІФА-тестів на COVID-19 та обладнання у лікарні Київщини

У День захисту дітей дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина передала обладнання і засоби захисту у дитячий реабілітаційний центр та у медичні заклади на Київщині.

Зокрема, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради отримав від Фонду Порошенка 3 монітори для проведення онлайн-уроків, спілкування з персоналом та онлайн включення учнів, передає пресслужба "Європейської солідарності".

Порошенко наголосила на тому, що в умовах епідемії коронавірусу дистанційне навчання стало нагальною необхідністю.

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"Це дійсно вимоги часу, ми всі опинилися в ситуації, коли дітей треба навчати дистанційно і мати засоби, щоб спілкуватися з працівниками і працювати онлайн. І монітори допоможуть вирішити ці питання", – сказала вона.

eurosolidarity.org

"Ми тривалий час працюємо разом з Броварським реабілітаційним центром, у нас довга історія. Ми допомагали і у матеріально-технічному забезпеченні – зробили так, щоб запрацював ліфт, допомагали, аби збільшилась площа. Тому що в цій будівлі, коли ми почали співпрацювати, було декілька різних організацій. Зараз це вже дійсно заклад, який може повноцінно працювати, надавати реабілітаційні і розвиткові послуги дітям з інвалідністю в повному обсязі", – розповіла Порошенко.

За її словами, тут збираються побудувати басейн для дітей з інвалідністю. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, навіть переїжджають сюди, аби мати можливість тут обслуговуватися. "Це чудовий приклад сучасного реабілітаційного центру, який стане взірцем для всієї України", – додала Порошенко.

eurosolidarity.org

Директор Центру Валерій Іваненко наголосив, що родина Порошенків системно підтримує заклад, починаючи з 2016 року.

"Все, що зараз має Броварський реабілітаційний центр – це завдяки нашим спонсорам, зокрема Фонду Петра та Марини Порошенків. Автобус, обладнання ліфту, комп’ютерне устаткування – все це завдяки їх зусиллям. З 2016 року допомога від Фонду є постійною. А комп’ютерне обладнання, надане реабілітаційному центру, є справжньою вимогою сучасності. Ми вже маємо 4 робочих місця для лікарів-реабілітологів в режимі онлайн, у найближчому часі буде облаштовано таких робочих місць ще для 7-х лікарів", – зазначив він.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

За словами депутата Київської обласної ради від "Європейської солідарності" Олега Іваненка, вперше в Україні запроваджені онлайн-програми з реабілітації дітей саме у Броварському центрі.

"Завдяки комп’ютерному обладнанню, яке ще раніше передав Центру Фонд Порошенка, лікарі-реабілітологи змогли дистанційно працювати з дітками упродовж всього карантину", – розповів Олег Іваненко.

Марина Порошенко також передала 400 швейцарських ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, 5 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів для медиків Центру сімейної медицини Амбулаторії №7 і Станції екстреної допомоги Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

eurosolidarity.org

"На сьогоднішній день ми дійсно спостерігаємо таку ситуацію, коли під загрозою в першу чергу опинилися медичні працівники, тому що вони перші контактують із хворими. На жаль, немає достатнього забезпечення засобами захисту", – сказала Порошенко.

Вона зазначила, що передані костюми високої якості, багаторазові, сертифіковані. "Вони є надійними, і я сподіваюся, що вони будуть нам в нагоді. Сподіваюсь, що вони допоможуть захистити здоров’я ваших працівників. Думаю що спільними зусиллями ми зможемо локалізувати цю проблему, зможемо зробити так, щоб в разі другої третьої хвилі коронавірусу ми були вже більш підготовленими і забезпеченими всім необхідним", – наголосила Порошенко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Керівник Броварського Міського Центру Первинної Медико-Санітарної допомоги Ігор Кравцов подякував за надану Фондом Порошенка допомогу та захисні засоби.

"Хотілося б подякувати "Європейській солідарності" та Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Нам передали 50 захисних костюмів для лікарів. Ці костюми виробництва Південної Кореї справді дуже високої якості, оскільки спеціально прорезинені з бахілами. Така допомога виявилася актуальною і нашим лікарям ці костюми дуже знадобляться", – говорить Ігор Кравцов.

Порошенко також наголосила, що швейцарські високоточні ІФА-тести компанії Roche були доставлені Фондом Порошенка наприкінці минулого тижня в Україну і вже з понеділка розвозяться по всій Україні. Вона підкреслила важливість використання цих тестів для якнайшвидшого тестування зокрема лікарів, які є першими у групі ризику через постійний контакт із хворим на коронавірус, членів їх родин, а також донорів крові.

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"Це сучасні тести. Я думаю, що це допоможе по-перше мати об’єктивну статистику на захворювання, а по-друге допоможе локалізувати хворих на коронавірус", – наголосила вона.

"Ми дякуємо за допомогу для захисту медичних працівників. Ми навіть кошти, які мали б витратити на закупівлю цих костюмів, витратили на закупівлю ліків, обладнання", – сказав директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк. Він зауважив, що лабораторія лікарні вже має обладнання швейцарської компанії Roche.

"Ми розуміємо, що це одне з кращих з того, що існує у лабораторній діагностиці. І ми його широко використовуємо", – зазначив очільник лікарні.

eurosolidarity.org

Загалом з початку пандемії у Порошенка вже витратили на допомогу лікарням, медикам та людям із вразливих груп 100 мільйонів гривень. У 2019 році були реалізовані соціальні і благодійні проекти на суму 200 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області партія "Європейська Солідарність" передала 500 костюмів у лікарні від Фонду Порошенка та корпорації ROSHEN.