Фонд Порошенка передав медзакладам України ІФА-тести світового рівня
Медзаклади України отримали від Фонду Порошенка нову партію з 10 тисяч високоточних ІФА-тестів для виявлення коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche.
Вони дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, аби запобігати поширенню COVID-19 у лікувальних закладах, засвідчили медики з різних областей України. Як повідомляє пресслужба "ЄС", загалом у країну доставлено вже понад 50 тисяч тестів Roche.
"Ці тести нові, на новому суперсучасному обладнанні, яке раніше не використовувалось в Україні. Точність надзвичайно висока, практично 99%", – зазначив завідувач донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль.
Його думку підтримав медичний директор із хірургічної допомоги Волинської обласної лікарні Микола Галей, додавши, що це надзвичайно потрібна річ для визначення логістики хворого: де йому оперуватися й проходити лікування.
Зі свого боку головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук пояснив, що вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією.
"Тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу. Тепер ми можемо проводити якісну діагностику коронавірусу в наших пацієнтів", – додав директор КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров.
Фонд Порошенка, йдеться у повідомленні, з перших тижнів пандемії доставляє до медичних закладів у різних регіонах України допомогу для лікарів.
"На жаль, влада виявилася неспроможною захистити українців. У таких умовах медики у першу чергу потребують нашого захисту. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя", – зазначив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
Довідка: Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу Фонд витратив уже більше 100 мільйонів гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час перебування у Тернопільській області п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав медзакладам чергову партію ІФА-тестів компанії Roche.