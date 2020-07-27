Фонд Порошенка передав медзакладам України ІФА-тести світового рівня

Медзаклади України отримали від Фонду Порошенка нову партію з 10 тисяч високоточних ІФА-тестів для виявлення коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche.

Вони дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, аби запобігати поширенню COVID-19 у лікувальних закладах, засвідчили медики з різних областей України. Як повідомляє пресслужба "ЄС", загалом у країну доставлено вже понад 50 тисяч тестів Roche.

"Ці тести нові, на новому суперсучасному обладнанні, яке раніше не використовувалось в Україні. Точність надзвичайно висока, практично 99%", – зазначив завідувач донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль.

Лікарні України отримали 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка

Його думку підтримав медичний директор із хірургічної допомоги Волинської обласної лікарні Микола Галей, додавши, що це надзвичайно потрібна річ для визначення логістики хворого: де йому оперуватися й проходити лікування.

Лікарні України отримали 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка

Зі свого боку головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук пояснив, що вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією.

Лікарні України отримали 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка

"Тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу. Тепер ми можемо проводити якісну діагностику коронавірусу в наших пацієнтів", – додав директор КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров.

Лікарні України отримали 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка

Фонд Порошенка, йдеться у повідомленні, з перших тижнів пандемії доставляє до медичних закладів у різних регіонах України допомогу для лікарів.

"На жаль, влада виявилася неспроможною захистити українців. У таких умовах медики у першу чергу потребують нашого захисту. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя", – зазначив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Лікарні України отримали 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка

Довідка: Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу Фонд витратив уже більше 100 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час перебування у Тернопільській області п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав медзакладам чергову партію ІФА-тестів компанії Roche.