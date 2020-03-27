Фонд Порошенка передав медобладнання в епіцентр коронавірусу на Тернопільщині

Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання Монастириській районній лікарні, яка стала епіцентром боротьби з коронавірусом в Тернопільській області.

Серед медичного обладнання – монітор пацієнта, хірургічний відсмоктувач, шприцевий насос, пульсоксиметри і ларингоскопи, сказано на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Щиро дякую за таку допомогу. Зараз вона потрібна як ніколи. Особливо такий апарат, як інфузомат, що дозує введення медикаментів хворим, як відсмоктувач, що також вкрай необхідний. Ми мали один інфузомат. Тепер маємо два. Дякуємо за дихальну апаратуру, блок масок. Все сертифіковане. Ми отримали всі документи. Окремо дякуємо Фонду Порошенка, Софії Федині та всім, хто долучився", – підкреслив районний хірург Василь Ференц.

eurosolidarity.org

Голова фракції "Європейська солідарність" у Тернопільській обласній раді Степан Барна повідомив, що Монатириський район був обраний, тому що саме там зафіксовано спалах коронавірусу в Тернопільській області.

"Європейська Солідарність" як політична сила усвідомлює відповідальність, яка зараз лягла на нашу владу у зв’язку з пандемією. Ми українська опозиція, яка розуміє, що не можна бути опозицією до українського народу. Тому реалізовуємо цей проект по всій Україні. У Тернопільській області ми це у робимо у найбільш кризовій районній лікарні. Монастириському районному центрі, який потребує такої підтримки. Зараз туди дійсно бояться їхати, але ми веземо допомогу, бо хочемо, щоб жителі Монастириського району, які перебувають в кризовій ситуації, отримали підтримку. Впевнений, що ми переможемо і коронавірус, і москалів", – сказав він.

Голова Тернопільської територіальної організації партії "Європейська солідарність", народний депутат восьмого скликання Тарас Юрик наголосив, що Фонд Порошенка розпочав цей проект, тому що в українських лікарнях є значна потреба в закупівлі медичного обладнання для підготовки до епідемії.

"Фактично кожна лікарня зараз потребує величезної кількості обладнання, яке може врятувати життя українців. Сьогодні передаємо реанімаційне обладнання. Ми знаємо, що сьогодні найкризовіша ситуація в Монастириській лікарні. Там є потреба у різноманітному обладнанні і частину цього обладнання сьогодні екстрено туди передаємо, бо розуміємо гостроту потреби", – зазначив Юрик.

Комплекти реанімаційного обладнання від Фонду Порошенка днями також надійшли у лікарні Львова, Дніпра, Одеси та Вінниці. Коштом Фонду відновлені 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги, придбаний апарат ШВЛ для львівської лікарні. Фонд планує оперативно відновити апарати ШВЛ для Вінницькоі дитячої лікарні, оскільки купівля нового медичного обладнання зараз вкрай ускладнена через величезний попит у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання та медичної апаратури у Львівський обласний госпіталь.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram