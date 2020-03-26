Фонд Порошенка передав до Вінниці медобладнання для боротьби з коронавірусом

Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Вінницьку міську лікарню №1. Серед медапаратури – монітор пацієнта М50 з годинним акумулятором, шприцевий насос, відсмоктувач хірургічний, 30 пульсоксиметрів, 3 ларингоскопи.

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Завідувач інфекційним відділенням Анатолій Чорний зазначив, що лікарі зараз вкрай потребують підтримки та матеріально-технічного забезпечення, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Вона своєчасна і потрібна людям, які зараз очікують – знадобиться це все чи ні. Краще б звісно, щоб все це не знадобилося зараз, але головне, що якщо все це знадобиться, то воно буде рятувати життя пацієнтам", – зауважив він.

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Лікар Валерій Камінський, який очолює міський осередок партії "Європейська солідарність", зазначив, що надане обладнання необхідне для лікування хворих на ускладнення від коронавурсного зараження.

"В першу чергу це пульсоксиметри, це обладнання, яке дозволяє визначити рівень кисню в крові і, враховуючи перебіг захворювання COVID19, перше, що у людей страждає, це насиченість крові киснем. Коли людина потрапляє у реанімаційне відділення, лікарям дуже важливо визначити кількість насиченості крові киснем. Саме це дають можливість робити пульсоксиметри, які в достатній кількості сьогодні поступають", – наголосив фахівець.

eurosolidarity.org

Голова Вінницької територіальної організації партії "Європейська солідарність" Андрій Гижко повідомив, що допомога лікарям не обмежиться тільки цим обладнанням. Оскільки купити нову медапаратуру зараз надзвичайно важко через величезний попит у світі, коштом Фонду Порошенка будуть відновлюватися наявні апарати штучної вентиляції легень, як це вже було зроблено для Київської лікарні швидкої допомоги. Там після оновлення повноцінно запрацювали десять апаратів ШВЛ.

eurosolidarity.org

"Сьогодні ми спілкуємося з дитячою обласною лікарнею, де теж є боксовані відділення, для того, щоб реанімувати, фактично відновити апарати ШВЛ. Вже найближчим часом будуть перераховані кошти за ремонт цих апаратів ШВЛ, і таким чином дитяча обласна лікарня буде теж готова приймати хворих, якщо в цьому буде потреба. Наступне питання, яке ми перед собою ставимо – це забезпечити лікарів, тих хто на передовій, засобами індивідуального захисту.

Ви знаєте, що також "Рошен" 10 тисяч індивідуальних засобів захисту купує за рахунок коштів корпорації і вони будуть передаватися по всій Україні", – повідомив Гижко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Сьогодні українські лікарні – це передова. Так як солдат на передовій без зброї не може захищати нашу країну, так і лікар не може без інструментів обладнання захищати здоров’я наших пацієнтів. Як в 2014 році, коли українська армія стояла перед навалою неготова, була відновлена завдячуючи і волонтерському руху, завдячуючи чіткому управлінню тоді президента Петра Порошенка.

Сьогодні, маючи відповідальну громадську позицію, вінницький обласний осередок партії "Європейська солідарність" і Фонд Порошенка передають вінницькій лікарні обладнання, яке дасть можливість лікарям надати допомогу", – наголосив народний депутат восьмого скликання Руслан Демчак.

Також сьогодні у Львові Микола Княжицький та Олег Синютка передали лікарні №8 апарат ШВЛ, який був оплачений коштом Фонду Порошенка. Комплекти реанімаційного обладнання від фонду Порошенка днями також надійшли у лікарні Львова, Харкова та Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання та медичної апаратури у Львівський обласний госпіталь.

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