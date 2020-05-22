Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка дорогі медичні тренажери
Фонд Бориса Колеснікова продовжує реалізацію благодійної програми сприяння навчальним закладам України. Днями меценати передали Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка медичні симулятори для занять з анатомії загальною вартістю кілька мільйонів гривень.
Нове обладнання допоможе викладачам проводити практичні заняття у максимально наближених до реальності умовах, а студентам – відточувати професійні навички.
Відтепер юні медики будуть використовувати новітні сучасні тренажери для внутрішньовенних, внутрішньом'язових ін'єкцій та венепункції; накладення швів; відпрацювання навичок епідуральних і спінальних ін'єкцій; аускультації зі смартскопом, а також хірургічні тренажери, симулятори пологів і манекени-фантоми для серцево-легеневої реанімації.
Після закінчення карантину в університеті відбудеться урочисте відкриття навчальної аудиторії з новими тренажерами, яке відвідають керівництво Фонду, викладачі, студенти, представники профільних відомств і ЗМІ.
Нагадаємо, в лютому Фонд Бориса Колеснікова відкрив в Інституті біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка першу в Україні медичну аудиторію віртуальної реальності. Тепер студенти мають можливість поєднувати лекції і практичні заняття із застосуванням VR-систем – комплексом технічних засобів, які занурюють у віртуальне середовище.