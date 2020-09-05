Фонд Ріната Ахметова став лідером в галузі благодійності за останні 15 років

Міжнародний день благодійності традиційно святкують 5 вересня. В Україні лідером цієї сфери упродовж багатьох років є Фонд Ріната Ахметова, створений 15 років тому, який став найбільшою благодійною ініціативою країни. Загалом, з моменту створення Фонду зафіксовано понад 15 мільйонів фактів надання допомоги.

Завдяки десяткам програм і проєктів допомогу й надію отримують найбільш нужденні. І насамперед – діти. Фонд опікується глобальними та соціальними питаннями. Його діяльність змінила ставлення суспільства до теми усиновлення. Програма та портал "Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!" допомогли знайти сім’ю для майже 10 000 дітей.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Завдяки одній із найбільших програм Фонду – Гуманітарному Штабу, з 2014 року допомога Ріната Ахметова надходила найбільш незахищеним жителям на лінії зіткнення на Донбасі. Понад 12, 5 мільйонів продуктових наборів доставлено в охоплений конфліктом регіон. У результаті врятовано понад мільйон людей і вдалося запобігти гуманітарній катастрофі на сході країни. Досвід Фонду з порятунку життів і надання допомоги в умовах збройного конфлікту досі залишається унікальним для України.

"У лютому країна зіткнулася з такою серйозною загрозою, як епідемія коронавірусу. Першим на допомогу Україні прийшов Рінат Ахметов. Він виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з інфекцією в рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Вони були спрямовані на вирішення найважливіших медичних потреб: від засобів індивідуального захисту для лікарів до складного медичного обладнання для державних лікарень, опорних для порятунку життів. Зокрема, Фонд закупив понад 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Понад 100 з них уже надійшли в державні лікарні, які потребують такого обладнанні більше за інших", – розповіла Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Апарати ШВЛ, які придбав для українських медиків Фонд Ріната Ахметова, – це реанімаційне обладнання високого класу. Вони будуть необхідні для порятунку життя людей і після епідемії.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Самі медики підкреслюють, що потреба країни в сучасних апаратах ШВЛ досі залишається високою.

"Хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за те, що в пацієнтів з’являється шанс на адекватне лікування відповідно до сучасних протоколів. Апарати від Фонду Ріната Ахметова є апаратами високого класу та дають можливість за сучасними протоколами забезпечувати штучну вентиляцію легенів у пацієнтів з ускладненим перебігом цієї вірусної інфекції", – сказав президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" став частиною програми Фонду "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Ще одним проєктом всеукраїнського масштабу 2019 року стали "200 швидких для України". За рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя. Встановлена в них медтехніка ні в чому не поступається швидким приватних клінік. По суті, кожен автомобіль – це кабінет реанімації на колесах, що дає змогу рятувати людські життя в ситуаціях, коли відлік іде на хвилини.

"Обладнання машин дає змогу своєчасно надавати допомогу в разі серцевих нападів, а це головна причина викликів швидкої допомоги. Кожен третій пацієнт швидкої – з інфарктом або інсультом. Також у машинах є обладнання для транспортування людей, які постраждали в ДТП – тих, хто дістав переломи. По-справжньому безцінний проєкт", – уточнив директор Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Кияшко.

200 швидких від Фонду Ріната Ахметова за рік дадуть лікарям змогу зробити більш ніж мільйон виїздів і врятувати понад мільйон людських життів. Крім того, уперше такі суперсучасні машини на базі позашляховиків отримали державні амбулаторії у віддалених регіонах.

Благодійна діяльність Фонду Ріната Ахметова відома далеко за межами України. Сьогодні він – повноправний учасник Європейського центру фундацій (EFC) та міжнародної благодійної спільноти.