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Фонд Ріната Ахметова став лідером в галузі благодійності за останні 15 років

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
1,3 т.
Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова

Міжнародний день благодійності традиційно святкують 5 вересня. В Україні лідером цієї сфери упродовж багатьох років є Фонд Ріната Ахметова, створений 15 років тому, який став найбільшою благодійною ініціативою країни. Загалом, з моменту створення Фонду зафіксовано понад 15 мільйонів фактів надання допомоги.

Завдяки десяткам програм і проєктів допомогу й надію отримують найбільш нужденні. І насамперед – діти. Фонд опікується глобальними та соціальними питаннями. Його діяльність змінила ставлення суспільства до теми усиновлення. Програма та портал "Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!" допомогли знайти сім’ю для майже 10 000 дітей.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Завдяки одній із найбільших програм Фонду – Гуманітарному Штабу, з 2014 року допомога Ріната Ахметова надходила найбільш незахищеним жителям на лінії зіткнення на Донбасі. Понад 12, 5 мільйонів продуктових наборів доставлено в охоплений конфліктом регіон. У результаті врятовано понад мільйон людей і вдалося запобігти гуманітарній катастрофі на сході країни. Досвід Фонду з порятунку життів і надання допомоги в умовах збройного конфлікту досі залишається унікальним для України.

"У лютому країна зіткнулася з такою серйозною загрозою, як епідемія коронавірусу. Першим на допомогу Україні прийшов Рінат Ахметов. Він виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з інфекцією в рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Вони були спрямовані на вирішення найважливіших медичних потреб: від засобів індивідуального захисту для лікарів до складного медичного обладнання для державних лікарень, опорних для порятунку життів. Зокрема, Фонд закупив понад 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Понад 100 з них уже надійшли в державні лікарні, які потребують такого обладнанні більше за інших", – розповіла Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Апарати ШВЛ, які придбав для українських медиків Фонд Ріната Ахметова, – це реанімаційне обладнання високого класу. Вони будуть необхідні для порятунку життя людей і після епідемії.

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Самі медики підкреслюють, що потреба країни в сучасних апаратах ШВЛ досі залишається високою.

"Хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за те, що в пацієнтів з’являється шанс на адекватне лікування відповідно до сучасних протоколів. Апарати від Фонду Ріната Ахметова є апаратами високого класу та дають можливість за сучасними протоколами забезпечувати штучну вентиляцію легенів у пацієнтів з ускладненим перебігом цієї вірусної інфекції", – сказав президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" став частиною програми Фонду "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Благодійна допомога Фонду Ріната Ахметова

Ще одним проєктом всеукраїнського масштабу 2019 року стали "200 швидких для України". За рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя. Встановлена в них медтехніка ні в чому не поступається швидким приватних клінік. По суті, кожен автомобіль – це кабінет реанімації на колесах, що дає змогу рятувати людські життя в ситуаціях, коли відлік іде на хвилини.

"Обладнання машин дає змогу своєчасно надавати допомогу в разі серцевих нападів, а це головна причина викликів швидкої допомоги. Кожен третій пацієнт швидкої – з інфарктом або інсультом. Також у машинах є обладнання для транспортування людей, які постраждали в ДТП – тих, хто дістав переломи. По-справжньому безцінний проєкт", – уточнив директор Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Кияшко.

200 швидких від Фонду Ріната Ахметова за рік дадуть лікарям змогу зробити більш ніж мільйон виїздів і врятувати понад мільйон людських життів. Крім того, уперше такі суперсучасні машини на базі позашляховиків отримали державні амбулаторії у віддалених регіонах.

Благодійна діяльність Фонду Ріната Ахметова відома далеко за межами України. Сьогодні він – повноправний учасник Європейського центру фундацій (EFC) та міжнародної благодійної спільноти.

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