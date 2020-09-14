У Фокіної оригінально відповіли Obozrevatel про причетність до призначення дідуся

Онука першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна та нинішнього представника в складі Тристоронньої контактної групи у Мінську світська левиця Марія Фокіна зараз "зайнята записом свого альбому, через що немає жодної вільної хвилини на коментар чи інтерв'ю".

Про це OBOZREVATEL повідомила її помічниця Світлана на прохання прокоментувати скандал, спричинений інтерв'ю Марії. Вона зізналася, що Фокін отримав цю посаду завдяки її особистому знайомству з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Маша сказала, що зараз зайнята записом свого нового альбому. У неї немає вільної хвилинки. На жаль, вона не зможе дати вам інтерв'ю", – написала Світлана й порадила OBOZREVATEL звернутися вже після випуску нового альбому.

На уточнення видання, коли він вийде – у Фокіної ствердної відповіді не дали. Мовляв, точна дата невідома. Водночас нам намагалися допомогти зв'язатися із самим Фокіним. Однак через 15 хв після цього Світлана написала, що він теж не може дати інтерв'ю через брак часу.

"Перепрошую, уточнила у Марії щодо контактів помічника Вітольда Фокіна, він теж зараз не має можливості дати інтерв'ю через щільний графік", – зауважила Світлана.

Судячи із Instagram Фокіної, писати свій музичний альбом вона почала десь зо два тижні тому.

Скриншот з Інстаграму Марії Фокіної Інстаґрам Марії Фокіної

Марія Фокіна з родиною, посередині – Вітольд Фокін Інстаґрам Марії Фокіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували особисте листування глави ОПУ Андрія Єрмака та внучки першого прем'єр-міністра України й першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна – Марії – за 2012 рік. Спільнота "Рагу.лі" в Facebook розмістило спільне фото Єрмака і Фокіної. Під знімком глава ОПУ написав: "Красиво лежиш, судячи з фотографій". На що дівчина відповіла: "Спасибі, буду".

Українці в мережі активно обговорювали слова Фокіної, що її дід отримав посаду в ТКГ після її знайомства з Єрмаком. Журналіст Юрій Бутусов в Facebook написав, що ніколи не бачив, щоб на важливі посади призначали після дружби з чиновником.