Фрегат Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Сагайдачний" провів бойові навчання в морі, відпрацювавши протидиверсійну боротьбу, тактичне маневрування та стрільби.

Про це повідомляє у четвер, 5 березня, Міністерство оборони України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Після успішного відпрацювання елементів бойової і повсякденної організації при стоянці корабля на базі, військові моряки почали другий етап – плавання корабля і ведення бойових дій одиночним кораблем.

Флагман "Гетьман Сагайдачний" провів бойові навчання в морі Пресслужба Міноборони

Екіпаж провів комплекс запланованих корабельних бойових навчань і тренувань із протидиверсійної оборони, боротьби за живучість, тактичного маневрування, відпрацювали елементи штурманського прокладення курсу корабля і навігаційного орієнтування за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Флагман "Гетьман Сагайдачний" провів бойові навчання в морі Пресслужба Міноборони

Одночасно з настанням сутінків на кораблі почалися заходи щодо підводної протидиверсійної оборони на незахищеному рейді, під час якого певні розрахунки відбивалися від умовного противника гранатами, які метали в воду.

Флагман "Гетьман Сагайдачний" провів бойові навчання в морі Пресслужба Міноборони

Наступного дня військові моряки виконували комплекс бойових вправ, застосовуючи потужну корабельну гармату АК-100 і шестиствольні артилерійські установки. Умовного противника імітували спеціальні берегові і морські мішені. За кілька секунд умовна ціль була уражена.

Наступним етапом бойової підготовки стане виконання завдань за призначенням у складі тактичних корабельно-катерних груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації і важкої артилерії.

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