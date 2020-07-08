Фірсов – про скандал з Угорщиною: Україна за рік втратила 1 млрд грн через сміття

Лист президента Угорщини Яноша Адера на ім'я українського лідера Володимира Зеленського зі скаргами на забруднення річок Тиса та Сомеш викрив серйозну екологічну проблему в Україні. Адже лише за 2019 рік наша держава зазнала втрат в 1 млрд грн через засміченість своєї території.

Відтак, це питання не лише спровокувало міжнародний скандал, але й є серйозною внутрішньою проблемою України. Про це у блозі на особистому YouTube-каналі заявив колишній т. в. о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він наголосив, що закон щодо відходів вже обговорюється декілька скликань у парламенті, однак так і не ухвалюється.

"Замість того, щоб ухвалити закон про відходи, який вже зареєстрований у Верховній Раді, і запустити процес переробки та утилізації сміття, він досі лежить багато років. Про нього сперечаються, дискутують, але результату немає. В Україні понад 30 тисяч сміттєзвалищ. Більшість із них нелегальні", – зазначив Фірсов.

"Україна засипається сміттям. За 2019 рік тільки офіційні збитки України склали 1 млрд грн через засмічення територій. Це дуже погана тенденція. Ми втягуємося в міжнародний скандал. Ми самі потерпаємо від гір сміття. Ось в чому проблема", – додав колишній чиновник.

Підсумовуючи, він акцентував увагу на тому, що без ухвалення зазначеного закону в Україну просто не зайдуть підприємства, які займаються переробкою чи утилізацією сміття, а також не з'являться сміттєспалювальні заводи.

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