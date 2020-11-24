Firefly Alpha запустить малюнки українських школярів у космос

Україно-американська ракета Firefly Alpha зовсім скоро відправиться у свій дебютний політ. Як корисне навантаження у рамках проекту DREAM ракета відправить в космос некомерційні наукові роботи, експериментальні системи і навіть дитячі малюнки.

За ініціативи власника Firefly Aerospace Макса Полякова, роботи переможців всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge відправляться на орбіту Землі.

Співробітники Firefly Aerospace вже приступили до монтажу корисного навантаження D.R.E.A.M. Серед відібраних робіт листи від дітей, фотографії минулих космічних місій, а також технічні розробки студентів та співробітників університету Кембридж, Університет Північної Кароліни, Університет Пердью, гавайського музею науки і технологій та багатьох інших учасників. Усього в космос відправлять 26 проектів з 7 країн.

Firefly також виступили спонсорами міжнародного конкурсу малюнків Space Foundation International Student Art Contest, в якому можуть взяти участь охочі з усього світу.

Ракета Firefly Alpha відправиться в свій дебютний політ з бази ВПС США Ванденберг вже найближчим часом. Вікно запуску буде відкрито з 22 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року.