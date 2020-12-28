Firefly Aerospace анонсувала два комерційних запуски у 2021-ому

Компанія Firefly Aerospace, провідний розробник економічних та надійних ракет-носіїв і космічних апаратів, та Adaptive Launch Solutions (ALS), розробник обладнання та авіоніки, оголосили про підписання угоди про послуги із запуску (LSA), яке включає чотири запуски ракети Alpha починаючи з 2021 року .

Про це повідомили у пресслужбі Firefly Aerospace. За словами, генерального директора ALS Філа Сміта, малі ракети забезпечують власникам невеликих супутників доступ до космосу за розумною ціною, що відповідає їхнім програмам і бізнес-цілям.

"Наша угода з Firefly Aerospace забезпечить гнучкість і оперативність, необхідну державним операторам і комерційним власникам. Відповідно до угоди, ALS є постачальником послуг із запуску ракет Alpha 2 і 3, які заплановано на 2021 рік. Ці дві місії дозволять нашим клієнтам одними з перших здійснити комерційні запуски на ракеті Firefly Alpha. Партнерство з ALS дозволить Firefly скористатись десятиліттями досвіду роботи з інтеграції обладнання, яке нещодавно використовувалось у програмі Маніфестних системних інтеграторів (LMSI) космічних сил США (USSF). Команда програми LMSI надає можливості і підходи до інтеграції, які дозволяють уряду США забезпечувати доставку малих супутників у космос", – зазначив він.

Як розповів CEO Firefly Aerospace Томас Марк'юзік, Firefly дуже рада бачити ALS в якості клієнта і партнера для місій Alpha як в 2021 році, так і в подальші роки

"Ця угода дозволить Firefly розширити спектр послуг із запуску, а також використовувати напрацювання і обладнання ALS для інтеграції первинного і вторинного корисних навантажень для майбутніх запусків Alpha", – зауважив він.

Firefly готується до дебютного польоту ракети-носія Alpha на початку 2021 року. Передпольотні випробування першого і другого ступеня успішно завершені, а стартовий майданчик космічного комплексу бази ВПС Ванденберг готується до запуску.

"Угода Firefly з ALS дозволить нам продемонструвати стратегічні перспективи та підтримати Firefly на східному та Західному полігонах", – додав засновник Noosphere Ventures Макс Поляков.

"Firefly вже практично заповнила список корисного навантаження на 2021 рік і зосереджена на плануванні запусків у 2022 році. Попит на доступ до низької навколоземної орбіти стрімко зростає, і Firefly забезпечить найнадійніші та найекономічніші малі ракети-носії у галузі".

Довідка. Firefly розробляє сімейство ракет-носіїв і космічних апаратів та послуг, які забезпечують найкращу в галузі доступність, зручність і надійність. Ракети-носії Firefly використовують загальнодоступні технології, виробничу інфраструктуру і можливості запуску, пропонуючи рішення для запуску на низьку навколоземну орбіту з вантажопідйомністю до десяти тонн за найнижчою ціною за кілограм в класі малих ракет. У поєднанні з космічними апаратами Firefly, такими як Space Utility Vehicle і Genesis Lander, Firefly надає космічній галузі універсальне рішення для місій на поверхню Місяця або за його межі. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Сідар-парку, штат Техас, США.

Adaptive Launch Solutions – це компанія, що надає послуги з проектування та аналізу аерокосмічної техніки, кваліфіковане льотне обладнання, інтеграцію запуску і послуги з проектування космічних апаратів і корисних навантажень. Все це здійснюється командою висококваліфікованих співробітників, які забезпечують повне проектування місії і запуску, пряму участь для забезпечення проектування, виготовлення, складання, випробування і підготовки до польоту інтегрованого багатомісного носія Multi-manifest Carrier власної розробки, забезпечуючи при цьому інтеграцію і вимоги до інтерфейсу та всю необхідну підтримку за допомогою прямої взаємодії з власником.