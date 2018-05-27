Извините, что без драки и скандала, но об этом нельзя не сказать. Десятки тысяч европейских болельщиков приехали в Киев, и что же произошло? А ничего, они посмотрели финал Лиги чемпионов и полетели домой. Они увидели цветущий в мае европейский город, которые чисто убран и опрятен. Где на каждом углу тысячи отличного уровня кафе и ресторанов, на любой вкус и кошелек. Где люди приветливы и многие на английском языке дружелюбно встречают гостей и помогают, и даже единственного до беспамятства напившегося норвежца добрый киевлянин подобрал на улице и дотащил на ночь к себе в квартиру.

Новини Киев прошел проверку на пять с плюсом

Где пока нет столько гостиниц, чтобы одновременно принять дополнительно вне сезонной загрузки 25 тысяч человек, но желающие могли разместиться без проблем в ближайших городах. Где корректная полиция, НГУ, СБУ. Инцидентов и происшествий было меньше, чем было бы в большинстве европейских городов, например, в той же Италии или Испании. Единичные кражи, все абсолютно безопасно, никаких столкновений.

Самое важное - это сами украинцы - я видел, что киевляне также радушно принимают болельщиков, как принимают болельщиков в дни финалов в других европейских городах. Так что самые главные мои впечатления от Лиги чемпионов - это не "Реал", а мои земляки-киевляне. Киев наглядно показал, что наше общество очень близко к Европе, и значит государство и вся его инфраструктура подтягиваются и будут подтягиваться вслед. И как же жалко сейчас смотрятся потуги российских СМИ и их филиалов в Украине, которые так пытались найти какие-то пятна на нашем празднике - а не вышло.

Всем государственным структурам - властям Киева, всем правоохранительным органам, огромный респект за профессиональную работу.