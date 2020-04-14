Паска чи куліч: філологиня відповіла на болюче питання українців

Антон Малиновський Суспільство 15:01, 14.04.2020 Оновлено: 15:13, 14.04.2020

В Україні для позначення пасхального хліба правильно використовувати слово "паска", а не "куліч".

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла професорка і докторка філологічних наук Лариса Масенко. Вона стверджує, що слово "куліч" вживати взагалі не варто – це російська назва паски і нема чого його використовувати в Україні. Навіть російською мовою.

"Звичайно, правильно говорити "паска". Слова "куліч" навіть немає в українській мові, воно російське. Деякі його тягнуть, але навіщо нам його тягнути, якщо є своє?" – заявила вона.

Пояснюючи етимологію слова, професорка розповіла, що вона трансформувалася з назви свята Пасхи. У свою чергу, "Пасха" пішла від іудейського свята Песах, що означає вихід іудеїв з Єгипту. Слов'янські народи запозичили це слово з грецької мови, а ті з арамейської. Пізніше в українській мові воно видозмінилася, ставши знайомою нам всім Пасхою, а хліб, який готують до цього дня, почали називати паскою.

"Іноді паску теж називають пасхою, але ніяк не кулічем. Це російське слово, не розумію, навіщо його тягнуть, шукають якісь відмінності. Десь прочитала, що нібито паска – це з борошна, а куліч – із сиру. Це взагалі не відповідає дійсності – паска може бути як із борошна, так і з сиру", – підсумувала Лариса Масенко.

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