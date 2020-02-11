Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост на тему, какие именно фильмы запрещались в СССР. Вообще надо сказать, что запрещённых художественных фильмов в Стране Советов было очень много, и в сегодняшнем посте я расскажу только о нескольких из них (чтобы не делать пост слишком длинным).

Все запрещённые в СССР фильмы можно поделить на несколько категорий — первые показывали реальную жизнь на "загнивающем Западе" и поэтому были недопустимы в СССР (так как расходились с советской пропагандой). Другие были эротическими или просто как-то аппелировали к отношениям между мужчиной и женщиной — в СССР секса не было, а дети рождались сразу с лопатой в руках и цитатой Ленина на устах, и поэтому такие фильмы тоже запрещались. Ну и третья категория — туда попадало всё, что как-то испугало, удивило или озадачило цензоров, таким фильмом стали к примеру "Звездные войны" Лукаса, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как работала цензура в СССР и как в этой стране запрещали хорошие фильмы.

Как начиналась советская цензура.

Для начала немного истории. Сразу после прихода к власти после Октябрьского переворота большевики взялись за цензуру — из библиотек, кинотеатров, театров и радиостудий изымалось всё, что могло хоть как-то пошатнуть большевистский взгляд на мир, в котором люди постоянно борются и ненавидят друг друга. Изобретались специальные термины, которыми цензоры объясняли, почему то или иное произведение является "вредным" — "этот фильм искажает исторические факты", "эта книга выводит в положительные герои вредные и упаднические элементы", "в этом спектакле не полностью показана истинно антинародная сущность царизма". Когда не хватало слов — книгу или фильм могли запретить просто за "контрреволюцию", не вдаваясь в подробности.

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На первых порах цензурой занимались собственноручно большевистские вожаки, особенно в этом прославилась жена старика Крупского по имени Надежда Константиновна — она занимала пост замнаркома просвещения и лично составляла списки неугодных ей книг, которые нужно немедленно изъять из библиотек и сжечь. Крупская выбрасывала из библиотек книги видных русских философов и мыслителей (Бердяева, Булгакова, Замятина и других), которые не угодили большевикам, и дошла до того, что напала даже на Чуковского — обозвав его книги "чепухой" и "буржуазной мутью".

Позже количество цензоров стало расширяться — главным образом туда набирали "идейно верных" и чаще всего малограмотных людей — так, в 1940 году в РСФСР из 5000 цензоров только 10% имели высшее образование. Цензорами искусства становились вчерашние крестьяне, недавно прибывшие в город, и часто доходило до курьёзов — один посчитал упоминание "револьверных станков" (второе название токарного станка) "раскрытием военной тайны", другой переименовал "слово о Полку Игореве" в "слово о подразделении Игореве", ну и прочее подобное.

Рьяно взялись цензоры и за кино, которое старик Крупский считал важнейшим из искусств — "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк", любил говаривать он. И советская цензура в полной мере коснулась киноискусства, развалившись только вместе с концом СССР.

А вот какие фильмы были запрещены в советское время, начнём с западных кинолент:

1. "Унесённые ветром", (1940).

Красивая сага о жизни американской семьи в годы Гражданской войны в США (1860-е) попала в СССР под запрет и не выходила в широкий показ. При этом в разные годы неоднократно случались "закрытые" показы киноленты для всяких советских партийных бонз (эти себя ни в чём не ограничнивали), но при этом было решено не показывать кино для простого народа.

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Почему лента "Унесенные ветром" попала под запрет? Я не встречал однозначного ответа на этот вопрос и какой-то единой внятной формулировки. Думаю, кино запретили потому, что в нём показана жизнь обычных американцев, которые просто живут, любят друг друга и строят планы на будущее, а не думают постоянно про уничтожение СССР. А может быть, от того, что чернокожие рабы в фильме живут так же (если не лучше), как "свободные граждане" Страны Советов.

"Унесенные ветром" дублировали и разрешили к показу только в 1990 году, когда СССР был уже на последнем издыхании. На территории СССР кино тут же стало хитом.

2. "Гроздья гнева", (1940).

В 1948 году СССР купил вышедший в 1940 году американский фильм "Гроздья гнева" — который должен был показать советскому зрителю все "язвы и пороки капитализма". Немного отдаляясь от темы, скажу, что и в других сферах искусства в СССР существовала подобная программа — в Союзе переводились и издавались книги всяких маргинальных либо устаревших западных писателей, которые всячески критиковали "капитализм" — это подавалось советским гражданам как "истинная картина жизни на загнивающем Западе". О том, что проблемы описанные в книгах — либо преувеличены, либо давно решены, либо рассказывают о жизни маргинального дна общества — этого советским гражданам никто не сообщал.

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В общем, "Гроздья гнева" были куплены, но через несколько дней сняты с проката — советские цензоры с ужасом заметили, что оказывается "бедный и разорившийся американский фермер" из кинофильма мог купиь себе подержанный грузовик и в целом жил намного лучше, чем "счастливые и свободные" советские крестьяне.

3. "Эммануэль", (1974).

В 1974 году во Франции вышел эротический фильм "Эммануэль", который рассказывает о сексуальных похождениях главной героини — молодой француженки, которая вместе с мужем (сотрудником французского посольства) живёт в Бангкоке. Фильм был снят по книге писательницы Эммануэль Арсан и фактически рассказывал о женщине, которая исследует собственную сексуальность.

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Разумеется, в СССР фильм тут же попал под запрет — никакой "сексуальности" и секса в СССР быть не могло, женщины должны были мечтать только о Коммунизме, а секс может быть только для того, чтобы родить стране побольше здоровых солдат. Кстати, жаль что фильм не вышел раньше, во времена Крупской — я представляю, как у этой мужиковатой и асексуальной особы бомбануло бы на такую эротику, это был бы текст века)

4. "Девять с половиной недель", (1986).

Примерно по той же причине, что и "Эммануэль", советские цензоры сразу после выхода запретили к показу фильм "Девять с половиной недель". По сравнению с "Эммануэль" это даже не эротика, а скорее так — фильм о сложных взаимоотношениях мужчины и женщины с несколькими эротическими сценами (проведение по телу льдом с завязанными глазами, секс на лестнице и стриптиз главной героини Элизабет).

Тем не менее, в СССР кино было запрещено, и появилось в видеосалонах только под самый занавес СССР (1989-90 годы).

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5. "Крестный отец", (1972).

Знаменитая эпичная гангстерская драма, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой, была практически сразу же после выхода запрещена в СССР, мне встречалось несколько версий, отчего это произошло. Одни говорят, что в "Крестном отце" советские цензоры усмотрели "романтизацию" преступного мира, другие же говорят, что фильм запретила сама партийная советская верхушка (которая его, конечно, смотрела) в связи с тем, что структура итальянской мафии сильно напоминала структуру советской власти.

В восмьидесятые годы тогда ещё запрещенный "Крестный отец" массово показывался в видеосалонах, за которыми практически не было контроля — там крутили в том числе и "Эммануэль" и даже откровенное порно.

6. "Звёздные войны", (1977).

Да-да, этот фильм был тоже запрещён в СССР, не знали? Первая часть этой в общем-то довольно скучной и банальной саги вышла в 1977 году и снискала громадный успех у западного зрителя — так как по сути показывала в "космических" декорациях хорошо известную каждому сказочную мифологию. Почему бы не разрешить такую банальную и вовсе "неполитическую" сказку для показа в СССР? Там ведь и секса даже не было (почти).

А причина тут такая — советские цензоры усмотрели в "тёмной силе", что представлена в "Звездных войнах" этакую аллюзию на СССР — мол, борются буржуи с нами всем космосом, ну куда это годится! Масло в огонь подлил и Рейган, который в 1983 году назвал СССР "Империей зла" (что практически точно совпадает с "Галактической империей зла" в "Звездных войнах"), что послужило окончательному и полному запрету фильма в СССР. Я прямо представляю бегущего по коридору цензора со свежей цитатой Рейгана и криками — "Вот! Вот оно! Теперь всё встало на свои места!"

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"Звездные войны" разрешили к показу только в последний год-два существования СССР, и народ валом валил в кинотеатры на кинопоказы эпопеи Джорджа Лукаса. До этого советским гражданам предлагалась лишь низкопробная фантастика вроде "Отроков во Вселенной", в которой советские пионеры прямо с Красной площади улетают к далекой звезде и устраивают там революцию.

7. "Комиссар", (1967).

Если вы думаете, что в СССР запрещали только западное кино — то вы сильно ошибаетесь. Под запрет попадали в том числе и десятки отечественных фильмов, цензурные комиссии забраковывали их по тем или иным причинам — чаще всего потому, что фиьлмы показывали советскую действительность не такой, какой она была на глянцевых постановочных фото.

Одним из таких фильмов стал "Комиссар" режиссера Александра Аскольдова, снятый в 1967 году. Фильм задумывался как сага о "героических днях революции", вместо этого у режиссера получилась мрачная драма о человеческих трагедиях. После премьерного показа "высокой комиссии" гражданина "самой свободной страны" режиссера Аскольдова уволили со штампом в трудовой — "профнепригоден" и лишили возможности работать по профессии.

Также режиссеру приказали уничтожить все негативы фильма, чего он не сделал — и сейчас кино доступно в интернете.

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8. "Интервенция", (1968).

Ещё один советский фильм, который был запрещён к показу в СССР. Что интересно, в фильме играет целая плеяда звёздных актеров — Высоцкий, Юрский, Копелян, Аросева, Золотухин. Фильм был стилизован под представления 1920-х годов, в фильме рассказывалось о первых годах после Октябрьского переворота, актеры часто переодевались, и у зрителей возникало ощущение, что вся "революция" — это какой-то площадный балаган.

Разумеется, цензоры этого допустить не могли. Фильм был обвинен в том, что показывал большевиков в "смешном и комичном виде" и тут же запрещён. Вышло кино в широкий показ только в 1987 году — уже в годы Перестройки.

Вообще, надо сказать, список запрещенных цензурой художественных фильмов (в том числе и советских) просто огромен, и каждый может ознакомиться с ним в Википедии.

А вам удавалось посмотреть в советские годы какие-нибудь "запрещенные" фильмы? В видеосалоны ходили?

Напишите в комментариях, интересно.

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