Порошенко про фільм "Атлантида": дивитися його обов'язково, це сприяє правильним думкам про Україну

П'ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною побували на прем'єрі фільму "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича.

Картина, події якої відбуваються в Донбасі після закінчення російської агресії, вже отримала кілька призів на міжнародних фестивалях і номінована від України на премію Американської кіноакадемії "Оскар". Про враження від фільму Порошенко поділився у Facebook.

"Перед фільмом "Атлантида" Валентина Васяновича, який ми з Мариною мали щастя побачити сьогодні, не хочеться бажати приємного перегляду, але після цього кіно приходить нове розуміння символів, які спонукають до роздумів", – написав він.

"Ця історія – влучне нагадування про те, які перешкоди зараз необхідно долати Україні у союзі з усім світом. Чому герої не їдуть з України? У фільмі є гарна відповідь: щоб залишитися тут і змінювати державу. Хтось розміновує, хтось вирішує екологічні проблеми, але об’єднує цих людей одне – те, що вони не втрачають надії", – зазначив п'ятий президент.

Порошенко впевнений – дуже важливо, щоб "Атлантиду" подивилися у всьому світі. "Якщо цей фільм отримає "Оскар" – це зробить мене особисто дуже щасливим. Він точно цього вартий. І я пишаюся, що робота над фільмом почалася за часів нашої команди", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Залученння бійців АТО замість професійних акторів було сміливим експериментом, і це дало команді Валентина Васяновича можливість донести правду. Донести важливу думку, що все змінюється. І треба вірити, що змінюється на краще. Подивіться на результати місцевих виборів: люди починають відповідально ставитися до майбутнього нашої держави. Відбуваються події, що дають нам підстави для оптимізму", – переконаний Петро Порошенко.

Він зазначає: такі фільми як "Атлантида" сприяють і допомозі нашим воїнам на фронті, і допомозі ветеранам, особливо тим із них, хто має постфронтовой синдром.

"Дивитися його просто обов’язково. Перегляд "Атлантиди" сприяє правильним думкам про Україну та її цінності. Щиро дякую усій знімальній групі за такую потужну роботу", – написав Порошенко.