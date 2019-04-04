Філатов: у Дніпрі влада реконструює стадіон ім. Петра Лайка майже з нуля

Стадіон ім. Петра Лайка (колишній стадіон Вагоноремонтного заводу) – єдиний стадіон на лівому березі Дніпра. Після масштабної реконструкції, яка є частиною програми мера Бориса Філатова "Дніпро – спортивна столиця", цей майданчик за якістю та функціональністю має перевершити свої аналоги у Сумах, Луцьку та Кропивницькому. Він стане повноцінним спортивним стадіоном, який зможе приймати змагання європейського рівня та відповідатиме нормам міжнародних легкоатлетичних федерацій.

"Це – фактично будівництво нового стадіону. Він перший, зроблений міською владою. Із того, що було на старому стадіоні, залишиться тільки частина підземних комунікацій. Решта будується з нуля – поле, бігові доріжки, сектори для метання, трибуни, освітлення. Ми робимо це, щоб рівномірно розвивати інфраструктуру на правому та лівому берегах міста. Стадіоном зможуть користуватися всі мешканці Дніпра, які мають таке бажання. Думаю, до кінця 2019 року завершимо всі роботи, а вже наступної весни, сподіваюся, зможемо приймати міжнародні змагання", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час огляду об’єкта 4 квітня. Очільник міста також зауважив, що після закінчення робіт на стадіоні приведуть до ладу також прилеглу територію та під’їзні шляхи.

Торік на стадіоні імені Петра Лайка розібрали старі трибуни, будівлю радіорубки, зняли зношене покриття футбольного поля та вивезли чимало сміття. Нині під час робіт будівельники зважають і на ситуацію з ґрунтовими водами – щоб убезпечити майбутні та наявні конструкції.

За словами генерального директора будівельної компанії-підрядника "Стройінвест" Дениса Островського, з найскладнішими роботами вже впоралися. "На глибині півметра ми вже бачимо воду, котра виходить. Це – найбільша проблема, з якою ми зіткнулися тут", – розповів він.

При зведенні стадіону використовують матеріали та технології відомих європейських компаній.

На об’єкті вже змонтовано дренажну систему футбольного поля. Це вирішило проблему скупчення води на території. Опади не йдуть у землю й не підвищують рівень ґрунтових вод. Рідина виводиться у зливову систему.

Крім цього, вісім бігових доріжок на стадіоні покрили асфальтобетоном і підготували до вистелення спеціального поліуретанового покриття швейцарського виробництва. Також тут уперше в Україні використовують спеціальні системи поверхневого водовідведення. Це – конструкції від відомої у світі німецької компанії Hauraton. Їхні матеріали застосовують у понад п’ятнадцяти країнах світу. Вони відповідають нормам, які Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) і Міжнародна асоціація для спорту та відпочинку (IAKS) висувають до будівництва майданчиків міжнародного й національного рівнів. Так, бігові доріжки обладнано дренажними лотками, адже, за правилами IAAF, вода повинна швидко та вільно йти зі спортивних поверхонь і робочих зон. Конструкції стійкі до ультрафіолету та морозів, вони не вбирають воду і не б'ються.

Іще один елемент проекту – комфортні трибуни на 2,1 тис. посадкових місць. Палі для майбутніх глядацьких місць тут встановлювали майже безшумним способом – за допомогою спеціальної машини. Загалом трибуни монтуються на монолітну бетонну подушку завтовшки близько метра. Це захистить конструкцію від впливу ґрунтових вод.

Найближчим часом на стадіоні зроблять автоматичну систему поливу та постелять натуральний газон для футбольного поля.

Загалом після реконструкції тут облаштують простір фактично для всіх видів легкої атлетики. Серед іншого на стадіоні збудують зони для штовхання ядра, метання молота, диска та списа, а також для стрибків у довжину, висоту і з жердиною.

Мерія Дніпра співпрацює, зокрема, з профільними федераціями – щоб враховувати побажання спортсменів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!