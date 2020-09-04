Філарету пригадали слова про COVID-19: віряни не захворіють, це – покарання за одностатеві шлюби

Главі Української православної церкви Київського патріархату Філарету, який захворів на коронавірус, пригадали його скандальні висловлювання про хворобу.

Йдеться про те, що патріарх назвав COVID-19 покаранням для людей за гріховність, насамперед – одностатеві шлюби.

"Тепер усе стало на свої місця щодо чого покараний Філарет хворобою", – написав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Telegram Анатолія Штефана.

Зі свого боку журналіст Володимир Бойко нагадав про те, що глава УПЦ КП закликав представників церкви продовжувати причащати і хрестити громадян у розпал епідемії.

Тоді Філарет заявив, що "тіло і кров Господні, які подаються в таїнстві причастя під виглядом хліба і вина, не можуть бути причиною поширення хвороби".

"Бог не фраєр – Філарет таки захворів на коронавірус, як я і припускав 16 березня 2020 року", – написав він.

Telegram Володимира Бойка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УПЦ КП патріарх Філарет був госпіталізований із коронавірусом. Його стан оцінюється як задовільний.