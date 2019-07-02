Філарет звернувся до суду через УПЦ КП: що відомо

Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати наказ Міністерства культури про ліквідацію статуту Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Мінкульту про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність, накази міністерства про реєстрацію нової редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви", а також нової редакції статуту про управління УПЦ КП. Позивачем зазначено УПЦ КП", - сказано в повідомленні прес-служби.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ міністерства від 30 січня 2019 "визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури України "Про реєстрацію статуту релігійної організації УПЦ КП в новій редакції і "Про нову редакцію статуту про управління УПЦ КП".

"У той же час, разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оспорюваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП", - повідомили в суді.

Почесний патріарх Філарет Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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