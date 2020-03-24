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24 березня • оновлено в 20:10
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Філарет зробив скандальну заяву про коронавірус: у ПЦУ відреагували

2.8т
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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не обіймає офіційних посад у ПЦУ і його думка не відображає позицію церкви.

Про це в ефірі ObozTV заявив представник прес-служби Православної церкви України Михайло Омелян, коментуючи слова Філарета про те, що головною причиною епідемії коронавірусу в світі є одностатеві шлюби.

"Зараз почесний патріарх Філарет не обіймає жодної посади в Православній церкві України. На жаль, він самоізолювався, тому його думка є думкою тільки самого почесного патріарха", - підкреслив представник ПЦУ.

У ПЦУ відреагували на скандальні слова Філарета про коронавірус

vimaorthodoxias.gr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет також заявив, що православні релігійні обряди, зокрема причастя і хрещення, не можуть стати засобом поширення коронавірусу.

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Теми
Коронавірус Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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