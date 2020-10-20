Філарет зізнався, що співпрацював із КДБ

Почесний патріарх Православної церкви України, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів, що за радянських часів співпрацював із КДБ.

Зізнання він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, усі священнослужителі контактували з КДБ.

Він зазначив, що без згоди спецслужби не можна було призначити ні єпископа, ні священника.

"Контакти з КДБ у церкви були постійні. КДБ керував церквою – без його згоди не можна було призначити ні єпископа, ні священника. Для того щоб поставити єпископа, треба було кандидата узгодити з КДБ. А якщо з ними не погодити, священнику не дадуть реєстрації, без якої він не може служити на парафії", – розповів Філарет.

За його словами, у цьому немає нічого ганебного, оскільки чинив по совісті і змушений був "у таких умовах служити церкві й Богу".

"Я не боюся, коли говорять: "Філарет співпрацював із КДБ". Так, контакти були, але не було жодного єпископа, який не мав би таких контактів. Ця "сенсація" потрібна для того, щоб принизити Церкву", – резюмував патріарх .

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що Україна нібито повинна відмовитися від нинішнього томосу про автокефалію Помісної православної церкви й вимагати іншого документа в абсолютно іншій редакції.