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Філарет зібрав скандальний собор: перші подробиці та імена учасників

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У Києві з ініціативи почесного патрірха Філарета 20 червня почалися збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату.

Собор проводять у Володимирському храмі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета, передає BBC News Україна.

На захід із Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Згідно зі списком учасників собору, на нього також прибуде єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку).

У РФ і Молдові існують декілька православних парафій, які належали УПЦ КП, їхні керуючі — саме ці ієрархи.

Собор Філарета

Собор Філарета

BBC News Украина

Собор Філарета

Собор Філарета

BBC News Украина

Філарет зібрав скандальний собор: перші подробиці та імена учасників

Також на собор запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосійський архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївський (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний).

За даними видання, архімандрит Макарій відмовився йти на собор.

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Головна мета собору, як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, — відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.

ПЦУ на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільною".

Одночасно із собором Філарета митрополит Епіфаній зібрав у Києві Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
УкраїнаКиїв
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Golan Sim
Golan Sim
Вожделенный термос треснул и дал МОЩНУЮ течь.. ))
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Деменция !!!
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ivanov koly
ivanov koly
старость-не радость. Филарет слегка почудит и успокоится
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леня зе
леня зе
ivanov koly, та он уже почутил с томосом
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