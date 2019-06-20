Філарет зібрав скандальний собор: перші подробиці та імена учасників

У Києві з ініціативи почесного патрірха Філарета 20 червня почалися збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату.
Собор проводять у Володимирському храмі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета, передає BBC News Україна.
На захід із Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Згідно зі списком учасників собору, на нього також прибуде єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку).
У РФ і Молдові існують декілька православних парафій, які належали УПЦ КП, їхні керуючі — саме ці ієрархи.
Собор Філарета
BBC News Украина
Собор Філарета
BBC News Украина
Також на собор запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосійський архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївський (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний).
За даними видання, архімандрит Макарій відмовився йти на собор.
Головна мета собору, як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, — відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.
ПЦУ на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільною".
Одночасно із собором Філарета митрополит Епіфаній зібрав у Києві Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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