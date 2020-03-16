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16 березня • оновлено в 22:30
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Філарет закликав причащати вірян у пандемію коронавірусу

4.1т
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Православні релігійні обряди, зокрема причастя та хрещення, нібито не можуть стати засобом поширення нового коронавірусу.

Із такою заявою виступив почесний патріарх Філарет, глава УПЦ КП, передає пресслужба. "Не може тіло і кров Господні, які подаються в таїнстві причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною поширення хвороби", – стверджує він.

Патріарх також закликав представників церкви продовжувати причащати і хрестити громадян.

"Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних таїнств і богослужінь, а вірян – брати в них участь", – сказав Філарет.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

Unian.UA

"Водночас церква не може ігнорувати засоби застереження розповсюдження епідемії коронавірусу, які пропонує медицина. Наша церква буде виконувати санітарно-гігієнічні заходи профілактичного характеру, які не суперечать православному віровченню, в усіх храмах.

Закликаю єпископат, духовенство та вірян Української православної церкви Київського патріархату підтримати та виконувати постанову українського уряду, направлену проти розповсюдження епідемії коронавірусу", – йдеться у заяві Філарета.

Зазначимо: згідно з правилами, віряни повинні причащатися з однієї ложки. При цьому основним способом поширення коронавірусу вважається повітряно-крапельний шлях.

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня Всесвітня організація охорони здоров'я порадила країнам дотримуватися стратегії стримування нового китайського коронавірусу, оскільки пандемія COVID-19 піддається контролю.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Коронавірус
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція релігія УПЦ КП
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Мир Миру
Мир Миру
Що й казати - божа людина. Шановні репортери мають донести це до вух пана Зеленського, бо ж хочеться свіжих анекдотів
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Разумный бизнесмен. Бизнес не должен стоять на месте
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