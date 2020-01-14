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14 січня • оновлено в 16:40
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"Філарет зайняв лінію оборони": названо загрозу нового кроку проти ПЦУ

1.2т
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Релігієзнавець Віктор Єленський заявив, що відкликання підписів представників колишньої Київської патріархії під рішенням Об'єднавчого собору ніяк не відіб'ється на юридичному статусі Православної церкви України (ПЦУ).

"Відкликання підписів не зробить рішення собору нелегітимними", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

За словами експерта, почесний патріарх Філарет, прагнучи скасувати рішення Об'єднавчого собору, застосовував "дві лінії оборони". "Перша лінія оборони владики Філарета полягала в тому, що рішення собору було нібито юридично недосконалим, що він нібито не ставив підпис як слід. Але коли були оприлюднені всі матеріали, зокрема відео, він пішов іншим шляхом – шляхом відкликання підписів".

Патріарх Філарет, митрополит Епіфаній

Патріарх Філарет, митрополит Епіфаній

Також Єленський пояснив, що "УПЦ КП не була юридичною особою, як і ПЦУ. Згідно з українським законодавством, їх представляють релігійні центри – патріархії. Київська патріархія була ліквідована як юридична особа".

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Він зауважив, що, "якщо владика Філарет хоче, він може зареєструвати будь-яку нову патріархію, бо наше законодавство у сфері свободи совісті виключно ліберальне".

Водночас заяви Філарета про те, що ПЦУ не є незалежною церквою, експерт назвав "московськими наративами", що не витримують жодної критики. "ПЦУ – не митрополія. Це автокефальна церква, яку очолює митрополит", – наголосив Єленський.

Як писав OBOZREVATEL, почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ про ліквідацію Київського патріархату. Слідом за ним свій підпис під рішенням собору відкликав митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Патріарх Філарет Віктор Єленський
Місце
Україна
Теги
УПЦ КП Православна церква України
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