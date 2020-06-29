Філарет заговорив про новий томос і відмову від ПЦУ

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що Україна нібито повинна відмовитися від нинішнього томосу про автокефалію помісної православної церкви і вимагати іншого документу в абсолютно іншій редакції.

Така заява з вуст ієрарха прозвучала в інтерв'ю "Апострофу". На його переконання, зараз Православна церква України нібито не має незалежності в повній мірі.

"Відмовитися від томосу з таким змістом. Константинопольський патріарх повинен дати нам такий томос, який він дав Польській церкві, Румунській, Болгарській, Сербській. Ось такий нам потрібен томос. І ми сподівалися, що таким він і буде", – обурився Філарет.

Журналіст уточнив у нього, чи бували такі прецеденти, щоб один томос замінювали іншим, на що почесний патріарх відповів досить категорично.

"Все буває. Тому ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати до кінця такий томос, який мають інші церкви. Ми будемо твердо стояти на позиції патріархату. Якщо Вселенський патріарх дасть новий томос патріархату, то це буде означати, що ми дійсно стали автокефальною, незалежною церквою", – переконаний Філарет.

Крім того, він зазначив, що вивів ліквідовану УПЦ КП зі складу ПЦУ, оскільки не хоче, щоб вона була залежна від Константинопольського патріарха.

"20 червня 2019 року ми скликали Помісний собор за всіма правилами, канонами і нашими статутами. Помісний собор має право скликати патріарх, і я це зробив. На соборі були присутні єпископи, духовенство, миряни з тих єпархій, які вирішили залишитися в Київському патріархаті", – розповів Філарет.

"І цей, хоч і невеликий склад, вирішив, що ми виходимо зі складу ПЦУ і продовжуємо існувати як Київський патріархат, як незалежна церква. І чекати того часу, коли українська церква отримає справжній томос про автокефалію", – наполягає він.

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