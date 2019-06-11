Філарет відмовився від Томосу і запланував "бунт": що загрожує ПЦУ

Почесний патріарх Філарет не залишає надії відновити свій вплив у Православній церкві України. Після скандальної заяви за підсумками об'єднавчого Синоду він має намір розколоти ПЦУ і відродити Київський патріархат.

У чому причина такого рішення і чи загрожує це ПЦУ — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Почесний патріарх хоче розколу ПЦУ. Він продовжує лінію на розвал церкви. Вже було заявлено, що Томос про автокефалію він не визнає;

Також він наполягає на відродженні УПЦ КП. Точніше він упевнений, що церква нікуди не поділася;

Лінія боротьби Філарета і глави ПЦУ Епіфанія проходить через особисті амбіції та церковне майно;

Конфлікт у ПЦУ не становить смертельної загрози для автокефалії. У Вселенській патріархії виступають за цілісність церкви та на підтримку Епіфанія.

Філарет проти Епіфанія

Конфлікт у новоствореній ПЦУ перейшов у публічну площину у кінці квітня. Спочатку Філарет в інтерв'ю журналістам заявив, що Православна церква України сподівається на визнання патріархатом і незадоволена статусом митрополії. Потім патріарх узагалі "підірвав" інформаційну бомбу.

Він допустив розкол православ'я в Україні і заявив, що Київський патріархат досі існує. Також він поскаржився, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній уникає його.

"Порушується те, про що ми домовилися і що ухвалив архієрейський собор. Пішли шляхом неправди. Він повинен співпрацювати зі мною як із патріархом. А він за 4 або 5 місяців жодного разу зі мною не служив. Ми розмовляли 4 або 5 разів за 5 місяців — хіба це спілкування? Через те, що спілкування немає, церква розділилася", — наголосив він.

Філарет і Епіфаній

Виявляється, Патріарх досі видає розпорядження на бланках УПЦ КП, хоча сам же 15 грудня 2018 року підписав документ про її ліквідацію. У ПЦУ навіть довелося видати спеціальний указ, який визнає недійсними всі документи, видані під грифом УПЦ КП після 30 січня 2019 року.

"Він (Київський патріархат. — Ред.) є. Його не потрібно повертати. Він існує. Є патріарх? Якщо є патріарх, отже, є і патріархат. Тому повертати його не потрібно. Він є і має бути... І буде патріархат. Причому не тільки буде невизнаним. Прийде час, коли буде визнаний", — сказав він.

До слова, відеофрагмент із підписанням документа відразу ж після слів Почесного патріарха опублікували на каналі ПЦУ у YouTube.

Але на цьому Філарет не зупинився. Він анонсував Собор архієреїв у Володимирському Соборі. Там він хотів заручитися їхньою підтримкою і переглянути підсумки Об'єднавчого Собору 15 грудня 2018 року, коли ПЦУ отримала Томос про автокефалію.

Однак із 62 архієреїв на зустріч прийшли четверо: серед них архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Богородський Адріан та єпископ Валуйський Петро.

По суті, зустріч завершилася нічим. Належної підтримки Філарет знайти не зміг. А Предстоятель ПЦУ через тиждень зібрав свій Синод, де виступив із заявою:

"Ми обговорили ситуацію і ті заяви, які були, які він оприлюднив — говорив про це всім на синоді. Патріарх Філарет наполягає, що КП існує. Київський патріархат не знято з реєстрації, хоча юридично і фактично його немає, він ліг в основу ПЦУ" , — пояснив Епіфаній.

Епіфаній

Філарет

У протистоянні Філарета і Епіфанія перевага на боці чинного глави ПЦУ. По-перше, сам Почесний патріарх має неоднозначну репутацію.

По-друге, мало хто з членів церкви хоче нового конфлікту і розколу. Це може повністю знищити церкву, адже їй менше року. Участь всього 4-х архієреїв із 62-х у складі Собору Філарета — яскраве цьому підтвердження.

"Фактично заяви Філарета зараз не мають особливої сили. Він уже оголосив себе поза Православною церквою України", — пояснив OBOZREVATEL релігієзнавець Олександр Саган.

Загроза ПЦУ і Томосу

Ще один "удар" по ПЦУ Філарет завдає по лінії визнання Томосу. Якщо раніше Почесний патріарх регулярно висловлювався за об'єднання під лоном Константинополя, то зараз виступив різко проти. Він заявив, що не був ознайомлений зі змістом Томосу до його отримання, а тому не приймає його.

"Цей Томос ми не приймаємо, бо ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня не голосували б за автокефалію. Тому що нам не потрібно переходити з однієї залежності в іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто буде служити Україні?" — заявив Почесний патріарх.

Це вказує на конфлікт всередині церкви. Незважаючи на відсутність важелів тиску, Філарет намагається максимально розхитати ситуацію.

"Можна продовжувати анархію у церкві, але почесний патріарх має розуміти, що цими діями він абсолютно не на боці ідеї єдності. Церква довела, що вона стала досить самостійним і досконалим організмом, і може протистояти", — пояснила у ефірі ObozTV релігієзнавець Людмила Филипович, а також додала, що конфронтація з Філаретом не становить загрози для Томосу.

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За такого розвитку подій важлива позиція і Константинопольського патріархату. Як пише ВВС, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Варфоломій

Варфоломію не вигідна дестабілізація ситуації в Україні. А ось Російська православна церква не дрімає і готова в разі чого докласти максимальних зусиль для підтримки протестних настроїв усередині ПЦУ.

Чому конфлікт "нагнітається"

Частково одну з головних причин конфлікту охарактеризував і сам Філарет – небажання "прислухатися" до нього. Нібито перед Об'єднавчим Собором у церковному середовищі була негласна домовленість про розподіл основних ролей.

Принаймні, як вважає сам Почесний патріарх, саме він мав де-факто керувати церквою, Епіфанію ж мало відійти лише управління зовнішніми справами, тобто чисто церемоніальні функції. Однак "учень" вирішив вийти з тіні "вчителя" і діяти самостійно.

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Ще одна причина конфлікту — майно і фінансові ресурси церкви. Після створення ПЦУ Філарет зберіг за собою управління Київською єпархією. Відповідно, все майно і фінанси залишилися під його керівництвом. Після скандальних заяв Філарета, Епіфаній вирішив остаточно позбавити можливості Почесного патріарха впливати на процеси.

"На минулому Синоді, 24 травня, Філарету дали місяць для перереєстрації Київської єпархії у ПЦУ. Але той не хоче це робити і забороняє парафіям перереєструватися у "так звану ПЦУ", як він сам називає церкву", — наголосив релігієзнавець Олександр Саган.

Ймовірно, на цьому протистояння не закінчиться. На жаль, як завжди буває в подібних "битвах", за доброю маскою миротворця і публічним бажанням домогтися справедливості приховані особисті мотиви.

І ось вони вже точно блага новій церкві не принесуть.

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