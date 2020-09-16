Філарет видужав від коронавірусу

Олексій Тітофф Суспільство 15:44, 16.09.2020 Оновлено: 16:21, 16.09.2020

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет поборов коронавірус (COVID-19).

Про це йдеться на його сторінці у Facebook. Священнослужитель отримав негативний результат тесту на вірус.

"Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано. Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії", – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом Філарет продовжить проводити богослужіння.

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Нагадаємо, що 4 вересня Патріарха Філарета госпіталізували із зараженням коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі пригадали скандальні висловлювання Філарета про коронавірус. Йдеться про те, що патріарх назвав COVID-19 покаранням для людей за гріховність, насамперед – одностатеві шлюби, а також про заклики продовжувати причащати і хрестити громадян у розпал епідемії.

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