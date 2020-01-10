Філарет відхрестився від Помісного собору: у ПЦУ дали жорстку відповідь

Заступник голови управління Православної церкви України із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що "відхрещення" Патріарха Філарета від Помісного Собору УПЦ Київського патріархату свідчить про те, що владика став на "шлях неправди".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Зоря зазначив, що таке рішення Філарета не має "благословення Божого".

"І саме тому всі його намагання протиставити свою волю соборній волі Церкви – знову і знову зазнають поразки", – написав Зоря.

Зоря відреагував на відхрещення Філарета від Помісного собору

Він додав, що цією черговою заявою патріах підтвердив, що постанову підписував. І всі учасники Собору та всі, хто бачив відеозапис, можуть засвідчити, що робив він це усвідомлено і добровільно.

"А щодо "відкликання" – то Постанова Помісного Собору не є договором чи угодою, які можна розірвати. Так само і спадок та ім‘я Київського Патріархату належить Помісній Церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд", – додав Зоря.

Нагадаємо, що почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат. Він заявив, що його підпис під документом потрібно вважати недійсним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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