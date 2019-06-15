Філарет терміново звернувся до єпископів ПЦУ через Собор: в чому справа

Патріарх Філарет запросив єпископів ПЦУ взяти участь в помісному Соборі УПЦ КП 20 червня.

Копія офіційного документа опинилася в розпорядженні в cerkvarium.org.

"Запрошую вас взяти участь в помісному Соборі Української православної церкви Київського патріархату, який пройде в Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11 годині", - сказано в листі.

Як відомо, Філарет має намір відродити УПЦ КП, переглянувши рішення Собору від 15 грудня, який привів до створення ПЦУ і отримання Томосу про автокефалію. У ПЦУ пригрозили, що учасників Собору Філарета наздоженуть все канонічні і юридичні наслідки, оскільки такий крок розцінюється як церковне розділення.

Філарет і Епіфаній cerkvarium.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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