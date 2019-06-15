Філарет терміново звернувся до єпископів ПЦУ через Собор: в чому справа

Патріарх Філарет запросив єпископів ПЦУ взяти участь в помісному Соборі УПЦ КП 20 червня.
Копія офіційного документа опинилася в розпорядженні в cerkvarium.org.
"Запрошую вас взяти участь в помісному Соборі Української православної церкви Київського патріархату, який пройде в Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11 годині", - сказано в листі.
Як відомо, Філарет має намір відродити УПЦ КП, переглянувши рішення Собору від 15 грудня, який привів до створення ПЦУ і отримання Томосу про автокефалію. У ПЦУ пригрозили, що учасників Собору Філарета наздоженуть все канонічні і юридичні наслідки, оскільки такий крок розцінюється як церковне розділення.
Філарет і Епіфаній
cerkvarium.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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