Філарет став "рукою Кремля": Епіфаній зробив прикру заяву

Патріарх Філарет несвідомо став "рукою Кремля", а за його спиною влаштували гру проросійські сили, які виступають проти митрополита Епіфанія.

Про це сам глава ПЦУ розповів "Українській правді". Він підкреслив, що сам Філарет не усвідомлює того, що відбувається і для чого його використовують.

"На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене", – заявив Епіфаній.

"Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один з них на Софійській площі – зібрали один і той же мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета. Тут справді видно, що є зовнішнє втручання в ці справи", – додав він.

Патріарх Філарет став рукою Кремля Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявляв, що почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще сподіваються на його повернення.

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