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11 грудня • оновлено в 10:56
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Філарет став "рукою Кремля": Епіфаній зробив прикру заяву

2.2т
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Патріарх Філарет несвідомо став "рукою Кремля", а за його спиною влаштували гру проросійські сили, які виступають проти митрополита Епіфанія.

Про це сам глава ПЦУ розповів "Українській правді". Він підкреслив, що сам Філарет не усвідомлює того, що відбувається і для чого його використовують.

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"На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене", – заявив Епіфаній.

"Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один з них на Софійській площі – зібрали один і той же мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета. Тут справді видно, що є зовнішнє втручання в ці справи", – додав він.

Патріарх Філарет став рукою Кремля

Патріарх Філарет став рукою Кремля

Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявляв, що почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще сподіваються на його повернення.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Патріарх Філарет Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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