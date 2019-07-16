Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Філарет розчарував Константинополь": Епіфаній розповів про церковну сварку

Читати матеріал російською

Вселенський патріарх Варфоломій розчарований поведінкою почесного патріарха ПЦУ Філарета.

Про це розповів глава Православної церкви України Епіфаній "Релігійній правді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нього є такий своєрідний жаль щодо тих дій, які робить Філарет, тому що було все зроблено з боку Константинополя, щоб його реабілітувати. Москва несправедливо наклала покарання у вигляді анафеми, позбавлення сану і т. д. Константинополь пішов на поступки..." – підкреслив він.

Новини
"Ми не РПЦ, щоб знищувати!" Епіфаній пояснив, навіщо пожаліли Філарета

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

capital.ua

Водночас Епіфаній підтвердив, що зараз патріарх Філарет поводиться незрозуміло і нібито не висловлює свою вдячність Вселенському патріарху.

"Це дискредитація в очах інших помісних православних церков", – поскаржився він.

Нагадаємо:раніше Варфоломій заявив, що українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Патріарх Варфоломій Патріарх Філарет Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
9
Смішно
4
Цікаво
16
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Константинопольского патриарха Варфоломея называют вселенским? -Потому что после получения от него томоса автокефалию во вселенной еще могут признать, а вот - на Земле…
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel