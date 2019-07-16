"Філарет розчарував Константинополь": Епіфаній розповів про церковну сварку

Вселенський патріарх Варфоломій розчарований поведінкою почесного патріарха ПЦУ Філарета.
Про це розповів глава Православної церкви України Епіфаній "Релігійній правді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нього є такий своєрідний жаль щодо тих дій, які робить Філарет, тому що було все зроблено з боку Константинополя, щоб його реабілітувати. Москва несправедливо наклала покарання у вигляді анафеми, позбавлення сану і т. д. Константинополь пішов на поступки..." – підкреслив він.
Почесний патріарх Філарет
capital.ua
Водночас Епіфаній підтвердив, що зараз патріарх Філарет поводиться незрозуміло і нібито не висловлює свою вдячність Вселенському патріарху.
"Це дискредитація в очах інших помісних православних церков", – поскаржився він.
Нагадаємо:раніше Варфоломій заявив, що українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.
У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.
У результаті ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.
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