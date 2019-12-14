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14 грудня • оновлено в 13:23
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Філарет програв: Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Про це повідомив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши копії документів.

Зазначимо, що так він розповів про перші новини з архієрейського Собору Православної церкви України, який проходить у Києві і присвячений річниці створення нової церкви.

Новини
Хотів очолити ПЦУ? Епіфаній озвучив суперечливу інформацію про Патріарха Філарета

Епіфаній і Філарет

Епіфаній і Філарет

"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", – написав Зоря.

Київська Патріархія УПЦ КП припинила існування

Київська Патріархія УПЦ КП припинила існування

Facebook/Євстратій Зоря

Патріархія УАПЦ припинила існування

Патріархія УАПЦ припинила існування

Facebook/Євстратій Зоря

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що через зміну влади і тиску з боку Росії в Україні практично повністю зупинився перехід громад РПУ в Православну церкву України.

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Автор
Марта Рок
Особи
Митрополит Епіфаній Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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семенов Александр
семенов Александр
Еще анафеме предайте своего попа-расстригу )))) Он заслужил
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tosirova tossika
tosirova tossika
всё , село....теперь у вас остался только один Бог - Путин ! так поиооолииимсяяя !!
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