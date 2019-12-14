Філарет програв: Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Про це повідомив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши копії документів.

Зазначимо, що так він розповів про перші новини з архієрейського Собору Православної церкви України, який проходить у Києві і присвячений річниці створення нової церкви.

Епіфаній і Філарет

"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", – написав Зоря.

Київська Патріархія УПЦ КП припинила існування Facebook/Євстратій Зоря

Патріархія УАПЦ припинила існування Facebook/Євстратій Зоря

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що через зміну влади і тиску з боку Росії в Україні практично повністю зупинився перехід громад РПУ в Православну церкву України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!