Філарет про жителів Донбасу: вони страждають від війни, тому що винні

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що жителі Донбасу страждають через війну тому, що вони частково винні.

Таку заяву 91-річний патріарх зробив в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 20 жовтня.

"Сказати, що вони не винні, не можна, якщо б вони не були винні – не страждали б. Тому вони і страждають, що винні. Але не всі. Іов був невинний, але страждав. Так і на Донбасі – є невинні, які страждають.

У чому вина тих, хто винен? У тому, що вони відступили від Бога, не вірили, а по-друге, вони почали ось цю боротьбу", – сказав Філарет.

Як писав OBOZREVATEL, патріарх Філарет розповів, що за радянських часів співпрацював з КДБ, але в цьому нібито немає нічого ганебного.