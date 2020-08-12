Філарет – про Донбас: будемо раді, якщо росіяни будуть жити на цій землі як наші брати

Припинення вогню на Донбасі – це не капітуляція, а необхідний етап для відновлення справедливого миру, за яким повинні послідувати звільнення від російських військ і проведення виборів за законами України.

Про це розповів почесний патріарх ПЦУ Філарет в інтерв'ю PavlovskyNews. Він заявив, що вважає росіян братами і не проти, щоб вони жили на Донбасі.

Як уродженець Донбасу він висловив переконання, що на сході немає жодного неукраїнського села. Але в містах, на шахтах і заводах за часів індустріалізації оселилося дуже багато представників інших національностей, в тому числі і росіян. І вони, на думку Філарета, повинні бути вдячні за те, що Україна прийняла їх.

Священик підкреслив, що Донбас – це українська земля. Але не виключив, що там можуть жити і росіяни.

"Ми будемо раді, якщо росіяни будуть жити на цій землі. І жити з нами як брати", – заявив Філарет.

Крім того, він висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський відстоює позиції країни і не має наміру віддавати ні шматочка української землі.

Справедливий мир, на думку Філарета, – це повернення Донбасу і Криму.

При цьому патріарх зазначив, що Росія і його маріонетки не поспішають робити відповідних дій. Терористи нібито стріляють, щоб Україна визнала їх стороною конфлікту і вела переговори безпосередньо з ними, а не з Росією. Але на думку Філарета, цього не буде.

"Це наша земля, а не їхня", – сказав священнослужитель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що Україна нібито повинна відмовитися від нинішнього томосу про автокефалію помісної православної церкви і вимагати іншого документа в абсолютно іншій редакції.