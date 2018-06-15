Філарет пояснив, чому Україна переможе у війні з РФ

Існування Єдиної Помісної Української Православної церкви запобігло б війні з Росією.

Про це предстоятель УПЦ КПФіларет вважає, що сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Якби Церква була єдиною, війни б не було. Тому що не було б підстав для підтримки Росії в Україні. Бо Церква була б від Москви відокремлена. А оскільки є підстави для цього, то тому і йде війна", - сказав Філарет.

На його думку, Україна переможе в цій гібридної війні, тому що на наше стороні бог.

"Чим вона закінчиться? Нашої перемогою. У це треба твердо вірити. Немає ніякого сумніву. Бо правда з нами. А там, де правда, там бог. А де бог, там перемога. Завжди", - сказав предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, глава УПЦ КП також заявив, про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Української церкви , а також оцінив можливість появи жінок-священиків в УПЦ КП .

Крім того Філарет заявив, що в Україні зникне Московський патріархат .