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Філарет пообіцяв прийняти Онуфрія "як брата" в ПЦУ

1.1тЧитати матеріал російською

Патріарх Філарет заявив, що в разі, якщо глава церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій погодиться увійти до Єдиної автокефальної церкви, його приймуть там "як брата".

Патріарх назвав неправдою інформацію про те, що патріарх РПЦ Алексій розглядав можливість надати українській церкві повну незалежність, а його Грамота про самостійність на початку 90-х була лише першим кроком, передає "Главком".

Філарет додав, що ніхто не хотів давати Україні ні автокефалії, ні самостійності, незалежності в управлінні.

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"Але на Помісному соборі, який обирав патріарха московського, і на якому обрали не мене предстоятелем, а патріарха Алексія, я поставив питання, щоб права українського екзархату Української православної церкви були розширені. Бо Михайло Горбачов тоді порушував питання про розширення прав республік. Оскільки Україна як республіка отримувала широкі права то, відповідно, я хотів, щоб український екзархат мав більше прав. і тоді Собор виніс постанову, що УПЦ надається право самостійності і незалежності у керуванні, але у складі Московського патріархату", — розповів Філарет.

Філарет і Онуфрій

Філарет і Онуфрій

Радіо Свобода

За його словами, саме ту Грамоту привозив потім до Києва патріарх Алексій і в Софійському соборі після літургії вручив її Філарету.

"Це ще за часів СРСР. А коли Союз розпався і Україна оголосила себе незалежною державою, тоді я на Соборі української церкви порушив питання про повну незалежність. І ми на Соборі 1-3 листопада 1991 року ухвалили таке рішення", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філарет жорстко попередив Росію про розплату, назвавши супостатом, що вбиває брата.

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Особи
митрополит ОнуфрійПатріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...мразь предлагает принять в ряды мразей...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольник "патриарх" без патриархата продавший свою секту стамбульскому папе пытается ставить условия законному Предстоятелю УПЦ
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Дай БОЖЕ!!!!
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