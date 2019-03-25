Філарет пообіцяв прийняти Онуфрія "як брата" в ПЦУ

Патріарх Філарет заявив, що в разі, якщо глава церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій погодиться увійти до Єдиної автокефальної церкви, його приймуть там "як брата".

Патріарх назвав неправдою інформацію про те, що патріарх РПЦ Алексій розглядав можливість надати українській церкві повну незалежність, а його Грамота про самостійність на початку 90-х була лише першим кроком, передає "Главком".

Філарет додав, що ніхто не хотів давати Україні ні автокефалії, ні самостійності, незалежності в управлінні.

"Але на Помісному соборі, який обирав патріарха московського, і на якому обрали не мене предстоятелем, а патріарха Алексія, я поставив питання, щоб права українського екзархату Української православної церкви були розширені. Бо Михайло Горбачов тоді порушував питання про розширення прав республік. Оскільки Україна як республіка отримувала широкі права то, відповідно, я хотів, щоб український екзархат мав більше прав. і тоді Собор виніс постанову, що УПЦ надається право самостійності і незалежності у керуванні, але у складі Московського патріархату", — розповів Філарет.

Філарет і Онуфрій Радіо Свобода

За його словами, саме ту Грамоту привозив потім до Києва патріарх Алексій і в Софійському соборі після літургії вручив її Філарету.

"Це ще за часів СРСР. А коли Союз розпався і Україна оголосила себе незалежною державою, тоді я на Соборі української церкви порушив питання про повну незалежність. І ми на Соборі 1-3 листопада 1991 року ухвалили таке рішення", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філарет жорстко попередив Росію про розплату, назвавши супостатом, що вбиває брата.

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