Філарет подав до суду на Зорю: з'явилися скандальні подробиці

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пояснив суть позову почесного патріарха Філарета проти нього.

"Він вимагає визнати недостовірною таку інформацію з мого повідомлення у Facebook: "Хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу", — написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Зоря нагадав, що це повідомлення було реакцією на інтерв'ю, яке почесний Патріарх дав кремлівському пропагандистському каналу "Росія 24".

"Патріарх усвідомлював, що спілкується з телеканалом агресора, з рупором кремлівської пропаганди, але не думав, що будуть ті наслідки, які маємо. "Не думав", хоча аудиторія, до якої він апелює, це патріотична українська аудиторія, і аргументи, якими він апелює до неї, покликані створити враження, що його позиція — "більш незалежна і проукраїнська", ніж в інших. Отже, давати інтерв'ю кремлівським пропагандистам — це абсолютно очевидно шкодити власній позиції. На жаль, для почесного Патріарха це виявилося не очевидним", — зазначив архієпископ.

Патріарх Філарет радіо Свобода

За його словами, переконання, що Москва розглядає нинішні заяви і дії почесного патріарха, як корисні для себе, прозвучало з її власних уст у тому ж сумнозвісному репортажі з інтерв'ю: "Виходить, що нові, червневі тези Філарета практично дослівно повторюють все те, у чому представники РПЦ говорили ще на початку релігійно-політичного проекту "Томос".

"І на завершення. У коментарях до мого попереднього повідомлення про позов одна віруюча написала, що за 30 років патріарх Філарет ніколи не подавав позовів проти тих, хто дійсно методично обумовлював його і поливав брудом. То чи не є сам позов ще одним доказом тієї драматичної зміни, яка відбулася з ним за останній час?" — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ПЦУ заявили, що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Росія 24" через хворобу.

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