Філарет почав бій без правил за УПЦ КП: опубліковано скандальний документ

Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили.

Таку заяву було поширено на сайті ліквідованої УПЦ КП. "Збори, які були 15 грудня 2018 у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативними зборами делегатів УПЦ КП перед Об'єднуючим Собором, які на вимогу для участі в Об'єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняли формальний, ситуативний документ, який не має юридичної сили", – заявили у патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета. (Документ доступний внизу сторінки, скролльте).

Там стверджують, що Постанову про ліквідацію УПЦ КП було підписано, так як представники Вселенського Патріархату відмовлялися починати Об'єднавчий Собор у Великій Софії. Але це нібито були формальні збори проведені з порушенням норм Статуту УПЦ КП, які не можуть називатися Помісним Собором і нести ту ж владну силу.

Патріарх Філарет ВВС

"Опубліковане відео, що фіксує момент підписання даного" Постанови ", чітко і ясно показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зборів та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

Так, Філарет озвучив претензії на новий статус ПЦУ. "Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", – сказав він.

У відповідь на це у Православної церкви України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Потім помісна Православна церква України показала в мережі відео з собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

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