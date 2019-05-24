Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Почесний патріарх ПЦУ Філарет, незважаючи на конфлікт, що виник із митрополитом Епіфанієм, заявив, що церква зберігає свою внутрішню єдність і закликав уникати ворожнечі і розділення.

Відповідне звернення з'явилося на його сторінці в Facebook після засідання Священного синоду, яке відбулося 24 травня в Митрополичому будинку собору Святої Софії в Києві.

"Помісна Українська Православна Церква зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та вірян усі питання, які виникають, обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі, протистояння і розділення", – йдеться в заяві.

Філарет Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Facebook патріарха Філарета

Відзначимо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній за підсумками зустрічі розповів, що патріарх Філарет продовжив наполягати на позиції, що Київський патріархат існує, і що його обдурили з Томосом.

Філарет у свою чергу заявив, що на владику впливають "антиукраїнські і московські сили".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

Митрополит Макарій розповів, що в 2015 році об'єднання української церкви не відбулося через амбіції патріарха Філарета.

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