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Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

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Почесний патріарх ПЦУ Філарет, незважаючи на конфлікт, що виник із митрополитом Епіфанієм, заявив, що церква зберігає свою внутрішню єдність і закликав уникати ворожнечі і розділення.

Відповідне звернення з'явилося на його сторінці в Facebook після засідання Священного синоду, яке відбулося 24 травня в Митрополичому будинку собору Святої Софії в Києві.

"Помісна Українська Православна Церква зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та вірян усі питання, які виникають, обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі, протистояння і розділення", – йдеться в заяві.

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Філарет

Філарет

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Філарет після Священного синоду заговорив про єдність ПЦУ

Facebook патріарха Філарета

Відзначимо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній за підсумками зустрічі розповів, що патріарх Філарет продовжив наполягати на позиції, що Київський патріархат існує, і що його обдурили з Томосом.

Філарет у свою чергу заявив, що на владику впливають "антиукраїнські і московські сили".

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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