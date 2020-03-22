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22 березня • оновлено в 10:05
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Філарет оголосив причиною коронавірусу одностатеві шлюби. Відео скандальної заяви

8.6т
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Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет вважає, що причина коронавірусу COVID-19 – це гріховність людей.

Про це він заявив в інтерв'ю 4 каналу (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу", – сказав патріарх.

Він назвав гомосексуалізм злом, за яке "Бог спалив Содом і Гоморру".

Філарет вважає, що причина коронавірусу – це гріховність людей

Філарет вважає, що причина коронавірусу – це гріховність людей

Також Філарет зазначив, що церква не заборонятиме причастя під час карантину.

"Зараз йде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложки. Я задаю питання: Ви вірите, що це кров і тіло Ісуса Христа? Якщо ви не вірите, то не причащайтеся. А якщо вірите, то хіба від Христа можна отримати ці віруси?", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Філарет закликав представників церкви продовжувати хрестити громадян.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
церква вірус
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Зовсім дід Філарет з "котушок" злетів.Старість не радість...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
дед,ты дубу дался?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
УПЦ КП снова в фаворе на Украине? Ее же Петруха того, чтобы создать ПЦУ (Петькина Церковь в Украине)
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