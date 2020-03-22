Філарет оголосив причиною коронавірусу одностатеві шлюби. Відео скандальної заяви

Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет вважає, що причина коронавірусу COVID-19 – це гріховність людей.

Про це він заявив в інтерв'ю 4 каналу (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу", – сказав патріарх.

Він назвав гомосексуалізм злом, за яке "Бог спалив Содом і Гоморру".

Філарет вважає, що причина коронавірусу – це гріховність людей

Також Філарет зазначив, що церква не заборонятиме причастя під час карантину.

"Зараз йде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложки. Я задаю питання: Ви вірите, що це кров і тіло Ісуса Христа? Якщо ви не вірите, то не причащайтеся. А якщо вірите, то хіба від Христа можна отримати ці віруси?", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Філарет закликав представників церкви продовжувати хрестити громадян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram