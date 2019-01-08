Філарет назвав умову для визнання ПЦУ патріархатом

Православна церква України отримає статус патріархату після об'єднання з усією колишньою УПЦ МП і визнання її автокефалії усім світовим православ'ям.
Відповідну заяву зробив почесний патріарх ПЦУ Філарет під час божественної літургії у Михайлівському соборі у Києві (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Яка дорога наша? Перше — об'єднати українське православ'я в одну Українську православну церкву. Друге — щоб усі православні церкви, не тільки Константинопольський патріархат, але й усі інші, визнали автокефалію помісної Православної церкви України", — сказав він.
Патріарх Філарет
facebook.com/PatriarchPhilaret
Філарет зазначив, що в Україні продовжує існувати Московський патріархат і "нам треба об'єднатися з ним, хоча це не так просто".
За його словами, поки що є церкви, які через вплив Москви не хочуть визнати Українську церкву автокефальною.
Водночас Філарет переконаний, що з часом її всі визнають. "У 1992 році мало хто вірив, що може бути Українська церкву автокефальною, а вона такою стала", — додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський Патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Пізніше був опублікований переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.
7 січня митрополит Епіфаній та президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію до Софійського собору.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським Патріархом Варфоломієм.
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