Філарет назвав умову для визнання ПЦУ патріархатом

Православна церква України отримає статус патріархату після об'єднання з усією колишньою УПЦ МП і визнання її автокефалії усім світовим православ'ям.

Відповідну заяву зробив почесний патріарх ПЦУ Філарет під час божественної літургії у Михайлівському соборі у Києві (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Яка дорога наша? Перше — об'єднати українське православ'я в одну Українську православну церкву. Друге — щоб усі православні церкви, не тільки Константинопольський патріархат, але й усі інші, визнали автокефалію помісної Православної церкви України", — сказав він.

Патріарх Філарет facebook.com/PatriarchPhilaret

Філарет зазначив, що в Україні продовжує існувати Московський патріархат і "нам треба об'єднатися з ним, хоча це не так просто".

За його словами, поки що є церкви, які через вплив Москви не хочуть визнати Українську церкву автокефальною.

Водночас Філарет переконаний, що з часом її всі визнають. "У 1992 році мало хто вірив, що може бути Українська церкву автокефальною, а вона такою стала", — додав він.

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