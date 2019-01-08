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Філарет назвав умову для визнання ПЦУ патріархатом

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Православна церква України отримає статус патріархату після об'єднання з усією колишньою УПЦ МП і визнання її автокефалії усім світовим православ'ям.

Відповідну заяву зробив почесний патріарх ПЦУ Філарет під час божественної літургії у Михайлівському соборі у Києві (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Яка дорога наша? Перше — об'єднати українське православ'я в одну Українську православну церкву. Друге — щоб усі православні церкви, не тільки Константинопольський патріархат, але й усі інші, визнали автокефалію помісної Православної церкви України", — сказав він.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

facebook.com/PatriarchPhilaret

Філарет зазначив, що в Україні продовжує існувати Московський патріархат і "нам треба об'єднатися з ним, хоча це не так просто".

За його словами, поки що є церкви, які через вплив Москви не хочуть визнати Українську церкву автокефальною.

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Водночас Філарет переконаний, що з часом її всі визнають. "У 1992 році мало хто вірив, що може бути Українська церкву автокефальною, а вона такою стала", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Только вот пока что то ни одна из Поместных Церквей не спешит признавать раскольников из секты СЦУ (ПЦУ)! Даже ни кто из Православных иерархов не поздравил с назначением нового руководителя секты
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
чет хохлы стесняются Томоса.Че стесняетесь,сектанты?Чеpным по белому в Томосе написано-называть сестpу(а не бpата,боюсь даже пpедположить почему)-СЦУ.А вы почему то все на ПЦУ налегаете.Непpивычно слышать,что вы СЦЫкуны?Дак надо пpивыкать.Вы ж уже даже не бpатья ,а сестpы.С кpужевными тpуселями.Пpивыкайие к новой pеальности.Тешьте себя мыслию,что один pаз -типа и не пидаpас...
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Скала Богдан
Скала Богдан
А кацапня така тупа, не розуміють лишнехромосомні що вся правда за нами а на формальності ми ложили
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Скала Богдан
Скала Богдан
Poroshenko Petro, мені десь петя, тим більше твій вова, а тим більше ти чмо.
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