Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію. Фото

Суспільство 09:25, 20.04.2020 Оновлено: 09:26, 20.04.2020

Під час Великодньої ночі у Володимирському соборі в Києві патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків і влади в умовах карантину через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як повідомляє "Бабель", Філарет та інші священники правили нічну службу без масок і рукавичок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У храмі вишиковується черга на благословення перед причастям. Люди підходять до священника, він прикладає хрест до чола, а потім всі по черзі цілують Біблію. Після благословення Філарет по черзі причащає приблизно 50 чоловік з однієї ложки", – пише видання.

При цьому люди у Володимирському соборі стояли впритул один до одного.

Бабель
Бабель
Бабель
Бабель

Раніше OBOZREVATEL писав, як Україна відсвяткувала Великдень в умовах карантину.

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