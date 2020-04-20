Головна Новини
20 квітня • оновлено в 10:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію. Фото

18.3т
Читати матеріал російською

Під час Великодньої ночі у Володимирському соборі в Києві патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків і влади в умовах карантину через пандемію коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє "Бабель", Філарет та інші священники правили нічну службу без масок і рукавичок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію

"У храмі вишиковується черга на благословення перед причастям. Люди підходять до священника, він прикладає хрест до чола, а потім всі по черзі цілують Біблію. Після благословення Філарет по черзі причащає приблизно 50 чоловік з однієї ложки", – пише видання.

При цьому люди у Володимирському соборі стояли впритул один до одного.

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію

Бабель

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію

Бабель

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію

Бабель

Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки і давав цілувати Біблію

Бабель

Раніше OBOZREVATEL писав, як Україна відсвяткувала Великдень в умовах карантину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна Київ
Теги
церква вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
152
6
Смішно
1
Цікаво
66
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гаврилюк Володимир
Гаврилюк Володимир
Помішався дєд....Не звертайте уваги!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги