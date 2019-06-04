Філарет готує бунт проти ПЦУ: озвучений план

Почесний патріарх ПЦУ Філарет має намір зібрати Помісний собор, щоб затвердити законність існування Київського патріархату без його виходу з Православної церкви України.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела. Відзначається, що владика вже звернувся із закликом до київських священиків.
"Установка моя така: ми не заявляємо, що ми пориваємо зв'язок із ПЦУ. Такої заяви ми не робимо. Ми робимо рішення Помісного собору, що Київський патріархат як був, так і залишається", – заявив він.
Патріарх Філарет
Фокус.ua
"Ми проведемо Помісний собор, і він затвердить Київський патріархат і скасує рішення Архієрейського собору. Так, ми не будемо ухвалювати рішення, що ми виходимо з цієї так званої ПЦУ. Ми затвердимо, що ми Київський патріархат – він був, є і буде, а нова церква (ПЦУ), якщо хоче, буде з ним, а не захоче, то не буде", – продовжив Філарет.
Він також заявив, що Об'єднавчий собор, що відбувся в грудні 2018 року, є "Помісним собором Константинопольського патріархату" і його рішення було фальшивим.
24 телеканал
При цьому, патріарх не боїться, що священики не прийдуть на Помісний собор. "Якщо архієреї не прийдуть, то вони не будуть учасниками Помісного собору. А будуть учасниками ті, хто прийде на Помісний собор. Архієреї прийдуть, і досить кілька архієреїв, щоб Помісний собор був дійсним. Якщо буде тільки один архієрей, тоді собор не може бути дійсним", – заявив він.
Владика також закликав не надавати значення його похилому віку і висловив упевненість, що багато хто перейшов із КП в ПЦУ саме через те, що не бачать патріархат без Філарета.
"Мені вже пішов 91-й рік. І думають так: "Ну скільки він там ще поживе? Ну нехай кілька років, а далі? Так кого треба слухатися - Філарета, який помре, чи Епіфанія, який буде жити? "Користуючись не правдою, а інтересами земними, деякі відмовилися від Київського патріархату. Мені посилають багато архієреїв, що підтримують ПЦУ з тих міркувань, що я колись помру. Але треба розуміти, що, навіть коли помру я, оберуть нового патріарха, але тільки якщо Київський патріархат існуватиме", – пояснив він.
Філарет і Епіфаній
факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Православній церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Почесний патріарх Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати. Також він заявив, що ПЦУ претендує на статус патріархату, а не митрополії.
У свою чергу глава ПЦУ митрополит Епіфаній заперечує розкол, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.
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