Фігурантку справи Шеремета "Пуму" відпустили із СІЗО: перші подробиці

Суд змінив запобіжний захід Інні Грищенко ("Пума"), яка підозрюється в організації замаху на бізнесмена з Івано-Франківська, а також є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Страна" у Telegram. Так, суд ухвалив рішення призначити "Пумі" запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Раніше їй продовжили утримання під вартою.

Зазначимо, що "Пумі" дотепер не вручено підозр у справі Шеремета.

Нагадаємо, що раніше "Пума" заявила, що не була знайома з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Києві працівники МВС прийшли з обшуками до відомого ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пуми") та її чоловіка, учаснику боїв за ДАП Владислава Грищенка ("Бучі").

Печерський районний суд Києва 6 листопада ухвалив рішення щодо "Пуми". Їй було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Перед цим в Івано-Франківську був заарештований чоловік "Пуми". Його звинуватили в замаху на вбивство бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою "Пуму", яку підозрюють у причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області.

Правоохоронці затримали організатора замаху на бізнесмена Михайла Чекурака, у справі якого були затримані АТОвці.

Також на початку листопада 2019 року з'явилася інформація про те, що "Пума" і "Буча" можуть бути причетні до вбивства Павла Шеремета.

12 грудня на брифінгу глава Національної поліції Євген Коваль офіційно заявив, що подружжя Грищенків побічно причетне до вбивства журналіста.

Сама ж "Пума" заявила, що не знала раніше інших фігурантів справи про вбивство Шеремета.

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