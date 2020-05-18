Фігуранти "плівок Єрмака" пройшли поліграф: з'явився висновок

Фігуранти справи про плівки брата глави Офісу президента – Дмитро Штанько і Сергій Шумський – пройшли поліграф, який підтвердив правдивість їхніх заяв щодо Дениса Єрмака.

Про це йдеться в довідці про результати проходження поліграфа Штанько і Шумським. Документ є в розпорядженні "Бабеля".

Зокрема, згідно з документом, опитування на детекторі брехні встановило, що Штанько і Шумський говорять правду про передачу грошей Єрмаку за лобіювання призначень кандидатів на державні посади. На їхню думку, кандидатури лобіював сам глава ОП.

Також поліграфолог зробив висновок, що Штанько "дійсно бачив процес передачі грошей Шумским Денису Єрмаку", а також "чув телефонну розмову і бачив переписку Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Що стосується відповідей Шумського, то, згідно з документами, при опитуванні за допомогою детектора брехні встановили, що він "дійсно брав участь в зборі грошей з громадян в якості винагороди за лобіювання їх кандидатур при призначенні на посади в державній службі".

Також Шумський "дійсно передавав такі гроші Денису Єрмаку", "чув телефонну розмову і бачив переписку Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Штанько повідомив, що вони мають намір приєднати результати поліграфа до матеріалів справи.

Дослідження на поліграфі проводилося 11 травня. Поліграфолог попросив не розкривати його ім'я через побоювання за свою безпеку. "Бабелю" відомі дані цього експерта, а в розпорядженні журналістів є свідоцтво про його успішне проходження курсів експерта-поліграфолога і посвідчення поліграфолога.

thebabel.com

thebabel.com

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