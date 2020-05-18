Фігуранти "плівок Єрмака" пройшли поліграф: з'явився висновок

Фігуранти справи про плівки брата глави Офісу президента – Дмитро Штанько і Сергій Шумський – пройшли поліграф, який підтвердив правдивість їхніх заяв щодо Дениса Єрмака.

Про це йдеться в довідці про результати проходження поліграфа Штанько і Шумським. Документ є в розпорядженні "Бабеля".

Зокрема, згідно з документом, опитування на детекторі брехні встановило, що Штанько і Шумський говорять правду про передачу грошей Єрмаку за лобіювання призначень кандидатів на державні посади. На їхню думку, кандидатури лобіював сам глава ОП.

Також поліграфолог зробив висновок, що Штанько "дійсно бачив процес передачі грошей Шумским Денису Єрмаку", а також "чув телефонну розмову і бачив переписку Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Що стосується відповідей Шумського, то, згідно з документами, при опитуванні за допомогою детектора брехні встановили, що він "дійсно брав участь в зборі грошей з громадян в якості винагороди за лобіювання їх кандидатур при призначенні на посади в державній службі".

Також Шумський "дійсно передавав такі гроші Денису Єрмаку", "чув телефонну розмову і бачив переписку Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Штанько повідомив, що вони мають намір приєднати результати поліграфа до матеріалів справи.

Дослідження на поліграфі проводилося 11 травня. Поліграфолог попросив не розкривати його ім'я через побоювання за свою безпеку. "Бабелю" відомі дані цього експерта, а в розпорядженні журналістів є свідоцтво про його успішне проходження курсів експерта-поліграфолога і посвідчення поліграфолога.

thebabel.com

thebabel.com

Як писав OBOZREVATEL:

скандал з "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Також в інтернеті з'явився запис, на якій фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Госгеокадастра Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курирування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $ 100 тисяч.

Більш того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!