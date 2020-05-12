Невідомі підпалили мотоцикл Дмитра Штанько і підкинули гранату в автомобіль Сергія Шумського, які є фігурантами справи про плівки Дениса Єрмака.

Як вони повідомили в коментарі "Бабелю", інцидент трапився у ніч з 11 на 12 травня. За словами Штанько, близько першої години ночі його розбудили сусіди, які помітили, як горить його мотоцикл. Він передав відео з камер спостереження, на якому можна побачити, як невідомий чоловік підпалював мотоцикл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є кілька свідків, зараз я їду на допит. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми вчора пройшли поліграф, сьогодні буде висновок" , – повідомив Штанько.

Фігурантам "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл і кинули гранату в авто

У свою чергу, Шумський повідомив, що гранату в його авто кинули приблизно у той же час, що і трапився підпал мотоцикла Штанько.

"Я про це дізнався від поліції, коли вона близько 1:30 подзвонила в мої двері. Вони запитали, чи є я власником автомобіля, і повідомили, що трапилася неприємність. Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", – зазначив Шумський і додав, що зловмисникові вдалося втекти.

Він також уточнив, що чека в гранаті залишилася, тому вона не вибухнула. Але поки складно говорити, це помилка зловмисника, або його мета була просто налякати.

Фігуранту "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл thebabel.com.ua

Фігуранту "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл thebabel.com.ua

Як писав OBOZREVATEL: