Фігурантам "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл і кинули гранату в авто. Відео
Невідомі підпалили мотоцикл Дмитра Штанько і підкинули гранату в автомобіль Сергія Шумського, які є фігурантами справи про плівки Дениса Єрмака.
Як вони повідомили в коментарі "Бабелю", інцидент трапився у ніч з 11 на 12 травня. За словами Штанько, близько першої години ночі його розбудили сусіди, які помітили, як горить його мотоцикл. Він передав відео з камер спостереження, на якому можна побачити, як невідомий чоловік підпалював мотоцикл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є кілька свідків, зараз я їду на допит. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми вчора пройшли поліграф, сьогодні буде висновок" , – повідомив Штанько.
У свою чергу, Шумський повідомив, що гранату в його авто кинули приблизно у той же час, що і трапився підпал мотоцикла Штанько.
"Я про це дізнався від поліції, коли вона близько 1:30 подзвонила в мої двері. Вони запитали, чи є я власником автомобіля, і повідомили, що трапилася неприємність. Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", – зазначив Шумський і додав, що зловмисникові вдалося втекти.
Він також уточнив, що чека в гранаті залишилася, тому вона не вибухнула. Але поки складно говорити, це помилка зловмисника, або його мета була просто налякати.
Як писав OBOZREVATEL:
скандал з "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.
На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.
Також в інтернеті з'явився запис, на якій фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.
Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Госгеокадастра Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курирування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.
Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $ 100 тисяч.
Більш того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.